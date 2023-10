Wie jedes Jahr fand auch diesmal die 6. Generalsversammlung der IHG statt, zu der die Geschäftsführer der jeweiligen Genossenschaften durch den Aufsichtsrat eingeladen wurden. Diesmal ausgerichtet von dem Aufsichtsratsmitglied Thomas Kemmler in Fulda. Zahlreiche Mitglieder nahmen die Einladung als Gelegenheit, um über die weiterhin positiven Entwicklungen informiert zu werden. Das Jahr 2022 und 2023 lässt weiterhin die Genossenschaft stetig wachsen – im letzten Geschäftsjahr waren allein 7 Neuzugänge zu verzeichnen. Das Wachstum macht aber nicht an der deutschen Grenze halt – gerade im europäischen Ausland sind große und bedeutende Sanitär- und Heizungsgroßhändler dieser starken Gemeinschaft beigetreten.

55 Mitglieder an 145 Standorten sind in der IGH eingebunden und über die 100-prozentige Tochtergesellschaft TED in Italien 11 Mitglieder an 45 Standorte.

Inzwischen in 10 Ländern aktiv, kann die IGH äußerst positiv in die Zukunft blicken. Auch für das kommende Geschäftsjahr gibt es bereits weitere Gespräche zu Mitgliedschaften in der Genossenschaft.

Ebenfalls in diesem Geschäftsjahr wurde der IGH Stützpunkt München eröffnet, der die Hausmarke ProfiLine in einer eigenen Ausstellung Mitgliedern, Lieferanten und Interessierten näher bringen soll. Zusätzlich werden hier Schulungen für die Mitglieder und Ihrem Mitarbeitern angeboten bzw. können wichtige Industriepartner Ihr Unternehmen vorstellen. In der Mitte von Europa eine strategische wichtige Entscheidung für die weitere Expansion der Genossen.