„Leading in Quality and Design” – konsequent baut die IGH das Produktportfolio ihrer Hausmarke Profiline aus. Das Duschsystem Profiline LUCCA ist ein echtes Design-Highlight und bietet mit moderner Druckkopftechnologie Duschvergnügen für die ganze Familie in nahezu jedem Bad. Neben der Aufputzvariante in zwei Längen gibt es auch eine Ausführung für die Unterputz-Montage.