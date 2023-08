Besonders schwer wurde der Sanitärgroßhandel Müller & Schnigge in Schleiden-Gemünd durch die Flutkatastrophe in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 getroffen. Noch in der Nacht versuchte Geschäftsführer Matthias Schnigge die Eingangsbereiche durch Sandsäcke und Barrieren abzusichern – aber schließlich blieb nur noch sein eigenes Leben vor den bereits an den Türen stehenden Fluten zu retten. Im Prinzip war das komplette Unternehmen zerstört – es blieb lediglich das Gebäude und auch hier mussten aufwendige Renovierungsmaßnahmen getätigt werden.

Vor den Renovierungen galt es erst einmal das gesamte Gebäude zu reinigen – tagelang waren alle einschließlich dem Geschäftsführer Matthias Schnigge nur mit ausräumen und Schlamm schüppen beschäftig. Erst danach zeigte sich der gesamte Umfang der Zerstörung. Zum Schluss blieb auch keine andere Wahl als den Putz an den Wänden zu entfernen.

Neben Bürokratie verzögerte auch anschließender Personal- und Materialmangel bei den ausführenden Handwerksbetrieben die Renovierung.

Doch jetzt ist es geschafft – mit der Renovierung des Sanitärgroßhandels Müller & Schnigge entstand eine/oder die schönste Ausstellung in der Region. Stolz präsentiert die Geschäftsleitung die neuen Räume und zeigt wieder einmal, was ein mittelständisches Unternehmen zu leisten im Stande ist. Gleichzeitig dankt das Unternehmen den vielen Handwerkskunden aus der Region für Ihre Treue und Verständnis – eben gerade in der schweren Zeit!

Vorstand der IGH Martin Heinen: in unserer Genossenschaft ist die Gemeinschaft immer im Vordergrund – ich bin sehr stolz, wie schnell unsere Mitglieder hier bereit waren, einem Betrieb in der Not zu helfen.