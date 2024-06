Dabei standen Multifunktionalität und zeitloses Design im Fokus. Gradlinige Wege und offen gestaltete Bad- und Küchenkojen führen den Kunden durch die Ausstellung. In der Ausstellung werden dem Besucher innovative Heizsysteme, moderne Badmöbel und intelligente Küchenlösungen präsentiert. Dem Fachhandwerk wird mit dieser außergewöhnlichen Ausstellung in der Region eine kompetente Unterstützung für die Kundenberatung angeboten.

Nachfolgend die Stellungnahmen der Geschäftsleitung Müller & Schnigge zu der neuen Ausstellung:

UNSER BAD - EIN RÜCKZUGSORT IM HEKTISCHEN ALLTAG In den letzten Jahren hat sich das Badezimmer von einem rein funktionalen Raum zu einem Ort der Entspannung und des Wohlbefindens entwickelt. Moderne Bäder oder auch klassische Bäder vereinen Ästhetik, Technologie und Komfort. Ob moderne Bäder mit klaren Linien, minimalistischen Formen und natürlichen Materialen, wie Holz, Naturstein und Glas. Passend dazu sorgen neutrale Töne, wie Weiß, Grau und Beige für eine harmonische und warme Atmosphäre. Oder auch klassische Bäder charakterisiert durch ihre harmonische Kombination aus hochwertigen Materialien, wie Marmor- oder Fliesenböden und traditionellen Designelementen, beispielsweise Messing Armaturen und freistehende Badewanne mit Löwenfüßen.

DIE KÜCHE ALS WOHNRAUM - ZENTRUM UNSERES ZUHAUSES Die Küche als Wohnraum ist ein Ort der Gemeinschaft. Hier trifft sich die Familie, um gemeinsam zu kochen, zu essen und Zeit zu verbringen. Sie ist heute der Ort, an dem nicht nur gekocht, sondern auch gelebt, gelacht und gefeiert wird. Diese Transformation zur Wohnküche spiegelt sich sowohl im Design als auch in der Nutzung wider und schafft einen Ort der Gemeinschaft und Kreativität. Ein Kennzeichen der modernen Wohnküche ist der offene Grundriss. Küche, Ess- und Wohnbereich gehen nahtlos ineinander über und schaffen ein großzügiges Raumgefühl. Design und Funktion werden in eleganter Weise vereint. Ergonomische und gut durchdachte Arbeitsbereiche erleichtern das Kochen, während integrierte Geräte und clevere Stauraumlösungen für Ordnung und Effizienz sorgen.

DIE HEIZUNG UNSERER ZUKUNFT Ob Modernisierung, Neubau oder auch gewerbliche Objekte, unsere Lieferanten bieten für jeden Kunden eine Lösung. In unserer Ausstellung präsentieren wir unseren Besuchern effiziente Lösungen. Heizungssysteme sind essenziell für die Wärmeerzeugung in Wohn- und Geschäftsgebäuden. Sie umfassen verschiedene Technologien wie Zentralheizungen, Fußbodenheizungen und Wärmepumpen. Zentralheizungen, meist betrieben mit Gas, Öl oder Holz, verteilen Wärme über Radiatoren. Fußbodenheizungen sorgen für gleichmäßige Wärmeverteilung durch im Boden verlegte Rohre. Wärmepumpen nutzen Umweltenergie aus Luft, Erde oder Wasser, um energieeffizient zu heizen. Moderne Systeme integrieren oft Smart-Home-Technologien zur verbesserten Steuerung und Energieeinsparung. Die Wahl 1 des richtigen Systems hängt von Faktoren wie Gebäudetyp, Energiequelle und individuellen Bedürfnissen ab.

FAZIT Mit der neuen Ausstellung blickt die Firma Müller & Schnigge oHG optimistisch in die Zukunft. Es sollen weiterhin innovative Lösungen entwickelt und angeboten werden, die den Anforderungen einer sich wandelnden Welt gerecht werden.