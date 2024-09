Das IGH-Mitglied MEHAG feiert mit einem Tag der offenen Tür am 26.09.2024 sein 75jähriges Firmenjubiläum. Vorstand Marco Friedel hat dazu Partner der Industrie und dem Handwerk eingeladen. Für das leibliche Wohl ist an diesem Tag für alle Besucher gesorgt.

Die MEHAG wurde 1949 als Metallhandwerksgenossenschaft mit der Geschäftsstelle in Hildburghausen gegründet. 1950 gab es den ersten Umzug innerhalb von Hildburghausen und 1966 den zweiten Umzug. Im Jahr 1993 dann der letzte Umzug an den heutigen Standort in den Kaltenbronner Weg.

Als genossenschaftliches Unternehmen beliefert die MEHAG Handwerksbetriebe sowie die Industrie und die öffentliche Hand. Bereits im Jahr 2000 wurde im Rahmen einer Erweiterung des Liefergebiets eine Filiale in Neuhaus eröffnet.

Das Produktprogramm wurde über die Jahre stetig erweitert und umfasst den Bereich Sanitär, Heizung, Dachinstallation sowie Stahl und technische Gase.

Im Februar 2022 dann ein weiterer wichtiger Schritt, die MEHAG wurde Mitglied in der IGH Einkaufsgenossenschaft. Mit dieser Entscheidung sollte die Zukunft des Unternehmens im allgemeinen Wettbewerb gesichert werden. Neben vielen weiteren Lieferanten und Konditionsverbesserungen, wurde auch das Hausmarkenprogramm der IGH unter der Marke ProfiLine ein wichtiger Faktor für das Unternehmen.

Mit der Ausstellung der MEHAG haben die Handwerkskunden die Möglichkeit, Produkte dem Endkunden zu zeigen und bei Bedarf finden diese ebenfalls Unterstützung durch qualifizierte Beratung. Am Tag der offenen Tür besteht die Gelegenheit, die Ausstellung und das Lager zu besichtigen.