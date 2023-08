Am 14. März 2023 konnte die HSI Heizung-Sanitär-Industriebedarf GmbH ihr stolzes 50-jähriges Bestehen feiern. In diesen fünf Jahrzehnten hat sich bei HSI viel ereignet. Die Anfänge der Firma in Esslingen waren geprägt von der Vertriebstätigkeit für Wärme- und Wasserzähler, heute hingegen erstreckt sich das Sortiment am Firmensitz Wernau auf beeindruckende Weise auf über 80.000 Artikel im Bereich Heizung und Sanitär.

Dieses bemerkenswerte Jubiläum wurde auch von der Industrie- und Handelskammer (IHK) gewürdigt, Andrea und Stephan Margull empfingen die verdiente Anerkennung mit großer Freude.

Die Festlichkeiten zum Jubiläum wurden gebührend, mit einem Jubiläumstag und der 1. Hausmesse, im Kreise der engagierten Mitarbeiter, geschätzten Kunden und verlässlichen Lieferanten, sowie den IGH Kollegen und dem IGH Vorstand gefeiert.