Das Unternehmen, das bereits 1949 als Stahlhandel gegründet wurde, konnte vor 30 Jahren den neuen und bis heute aktuellen Firmensitz beziehen und legte damit den Grundstein für einen stetigen Ausbau des Produktportfolios. Zusätzlich zum Handel für das metallverarbeitende Gewerbe bedient die MEHAG e.G. inzwischen auch die Bereiche Sanitär, Heizung, Bedachung und technische Gase. Neben dem Hauptsitz in Hildburghausen betreibt die MEHAG noch eine weitere Filiale in Neuhaus. In der Badausstellung werden neben zahlreichen Markenprodukten auch die „Profiline-Hausmarkenprodukte“ der IGH präsentiert.