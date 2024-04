IGH - At the beginning of 2024, IGH has once again gained an important partner!

Die IGH konnte gleich zu Beginn des Geschäftsjahres 2024 ein weiteres „Mitglied“ für die Genossenschaft vermelden. Mit DJ SUPPLY ist es gelungen eine ebenfalls genossenschaftlich organisierte Gruppe zu gewinnen!

Kernbereiche von DJ SUPPLY sind Sanitär/Heizung, Werkzeuge und Stahl. Mit insgesamt 43 Genossen an 74 Standorten in Dänemark und den Färöer-Inseln und Island ist eine flächendeckende Marktabdeckung gewährleistet und somit ein weiterer, starker Partner für die IGH in Europa gefunden worden. Die Zusammenarbeit beschränkt sich derzeit auf den Bereich Sanitär/Heizung und somit auf 8 Haupthäuser mit 18 Niederlassungen.

The IGH was able to announce another "member" for the cooperative at the beginning of the 2024 fiscal year. With DJ SUPPLY, they successfully attracted another cooperatively organized group!

The core areas of DJ SUPPLY are plumbing/heating, tools, and steel. With a total of 43 members at 74 locations in Denmark, the Faroe Islands, and Iceland, comprehensive market coverage is ensured, making it another strong partner for the IGH in Europe. Currently, the collaboration is limited to the plumbing/heating sector, focusing on 8 main branches with 18 subsidiaries.