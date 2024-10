Die Einladung erfolgte durch den Aufsichtsrat an die jeweiligen Geschäftsführer der Genossenschaftsbetriebe. Diesmal ausgerichtet von dem Genossenschaftsbetrieb die Firma Heiztechnik Meier GmbH, Heilsbronn. Zahlreiche Mitglieder nahmen die Einladung als Gelegenheit, um über die weiterhin positiven Entwicklungen informiert zu werden. Am Anreisetag wurde die Firma Meier besichtigt und es gab mit einem fränkischen Menü einen geselligen Abend im Hause Meier.

Neben wichtigen Themen die zur Abstimmung standen, ging es auch um die Wahl des neuen Aufsichtsrats, der alle drei Jahre neu gewählt werden muss. Die Genossen entschieden sich auf Grund der guten Arbeit der letzten drei Jahre, dem gesamten Aufsichtsrat wieder für die nächsten 3 Ihr Vertrauen auszusprechen und wählten diesen erneut. Aufsichtsratsvorsitzender weiterhin Michael Glomp, Firma Glomp Eutin.

Auch im Jahr 2024 wuchs die IGH – inzwischen sind es 58 Mitglieder an 155 Standorten in Europa. Die 100 %ige Tochter der IGH, die TED in Italien hat inzwischen 13 Mitglieder mit 49 Standorte.

Die IGH ist bereits in 12 Länder Europas aktiv – das weiterhin stetige Wachstum lässt die Genossen weiterhin positiv in die Zukunft blicken.

Der IGH Stützpunkt München wird immer stärker von Lieferanten und Mitglieder für Schulungszwecke und gemeinsame Treffen genutzt. Auch das dort in einer Ausstellung gezeigte Hausmarkenprogramm ProfiLine ist ein Treffpunkt den gerade auch die Mitarbeiter der jeweiligen Genossenschaften gerne für Schulungen und Gespräche mit den jeweiligen Lieferanten nutzen.