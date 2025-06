Das IGH-Mitglied, die Sanitär Express – Gruppe lud am 12.06.2025 zu einer Jubiläumsfeier auf die Kabarettbühne „Kulisse“ in Wien.

Am 01.Juni 1990 wurde das Unternehmen durch Michael Jerabek und Gerald Fiala als Sanitär Express gegründet. 1992 kamen durch Kauf das Unternehmen Lanik KG in Wien und 1995 der Familiengroßhändler Kitzler & Co KG unter Leitung von Thomas Gahn in die Unternehmensgruppe.

Nachdem sich die Inhaber 1996 aus dem operativen Geschäfts zurückzogen, worden 2001 die Prokuristen Gahn und Guttmann zu geschäftsführenden Gesellschafter.

2012 wurde die Filiale Weiz eröffnet, und Michael Jerabek übernahm nach seiner Rückkehr aus den USA, die Leitung der Filiale.

Der Expansionskurs setzte sich 2014 und 2015 weiter durch die Übernahme der Firma Klepp & Co sowie der Firma Arreda GmbH fort. 2025 wurde die Filiale Mannersdorf gegründet.

Damit besteht die Sanitär Express – Gruppe aus 6 Standorten mit 25 Mitarbeiter. Erwirtschaftet wird auf 1000 qm Lager und Verkaufsfläche ein Jahresumsatz von 12 Mio Euro.

Der Vorstand der IGH Martin Heinen fand bei der Feier Gelegenheit, dem langjährigen Mitglied der IGH für das Engagement innerhalb der Genossenschaft zu danken, und Ihnen für die Zukunft weiterhin eine positive Entwicklung in der IGH zu wünschen.