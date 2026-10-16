16.10.2026  Pressemeldung Alle News von ifo

ifo: Stimmung im Wohnungsbau weniger zuversichtlich

Die Stimmung im Wohnungsbau war im September pessimistischer als im August.

Das Geschäftsklima sank von -22,5 im August auf -25,1 Punkte. Vor allem in Bezug auf das Geschäft der die kommenden Monate sind die Unternehmen skeptischer, ihre aktuelle Lage bewerteten sie weitgehend gleich. „Die Zinserhöhung der EZB dürfte die Zuversicht im Wohnungsbau gedämpft haben“, sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der ifo Umfragen. „Die Aussicht auf wieder höhere Finanzierungskosten belastet die Branche.”

In den Auftragsbüchern ist eine Belebung weiterhin nicht zu erkennen. Der Anteil der Unternehmen mit Auftragsmangel blieb im September unverändert bei 41,3%. Gleichzeitig wurden wieder etwas mehr Projekte storniert: 14,1% der Unternehmen berichteten von abgesagten Aufträgen, nach 13,4% im August.
Materialengpässe spielen im Wohnungsbau kaum eine Rolle. Zwar stieg der Anteil der betroffenen Unternehmen von 2,9 auf 4,2%, blieb im Vergleich zu anderen Branchen aber auf niedrigem Niveau. „Die entscheidende Herausforderung bleibt die schwache Auftragslage. Für eine nachhaltige Erholung müssen mehr Bauvorhaben tatsächlich umgesetzt werden“, sagt Wohlrabe.

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