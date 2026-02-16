16.02.2026  Pressemeldung Alle News von ifo

ifo: Geschäftsklima im Wohnungsbau leicht verbessert

Die Stimmung im Wohnungsbau hat sich zu Jahresbeginn etwas verbessert.

Das Geschäftsklima stieg im Januar von -22,7 auf -20,9 Punkte. Die Unternehmen zeigten sich etwas zufriedener mit ihren laufenden Geschäften. Auch die Erwartungen hellten sich auf. „Die Baubranche bleibt in einer Warteschleife“, sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der ifo Umfragen. „Bis sich die gestiegenen Wohnungsbaugenehmigungen in Aufträgen realisieren, braucht es Geduld.“

Davon ist im operativen Geschäft bislang jedoch wenig zu spüren. So stieg im Januar der Anteil der Unternehmen im Wohnungsbau, die von zu wenig Aufträgen berichten, von 47,7 auf 49,8%. Der Anteil der Firmen, die von abgesagten Bauprojekten berichten, blieb dagegen nahezu unverändert und sank leicht von 11,5 auf 11,1%. „Außerdem verringerte das eisige Wetter auch vielerorts die Bauaktivitäten im Januar“, so Wohlrabe.

ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.
Poschingerstr. 5
81679 München
Deutschland
Telefon:  +490899224-0
www.ifo.de
