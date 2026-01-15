15.01.2026  Pressemeldung Alle News von ifo

ifo: Geschäftsklima im Wohnungsbau eingetrübt

Die Stimmung im Wohnungsbau hat sich zum Jahresende leicht eingetrübt. Der ifo Geschäftsklimaindex fiel im Dezember von -19,3 auf -20,6 Punkte.

Unternehmen schätzten die aktuelle Lage schlechter ein und auch die Erwartungen für die kommenden Monate. „Der Wohnungsbau kommt nicht so recht vom Fleck“, sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der ifo Umfragen. „Die strukturellen Probleme der Branche bestehen fort.“

Der Anteil der Unternehmen im Wohnungsbau, die von zu wenig Aufträgen berichten, stieg weiter: von 47,0 auf 47,7%. Auch die Stornierungen nahmen erneut zu: Der Anteil der Firmen, die von abgesagten Bauprojekten berichten, kletterte von 11,0 auf 11,5%. „Die zuletzt gestiegenen Wohnungsbaugenehmigungen schlagen sich bislang nicht in der Stimmung der Unternehmen nieder“, so Wohlrabe. „Viele Betriebe warten weiterhin auf eine spürbare Belebung der Nachfrage.“ Im Schnitt dauert es 3 bis 6 Monate bis sich die erteilten Genehmigungen in konkreten Aufträgen bei den Unternehmen niederschlagen.

