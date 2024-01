"Die Kontinuität und Erfahrung der GHM in der Organisation der IFH/Intherm waren für uns entscheidend. Wir sind überzeugt, dass die professionelle Herangehensweise und Expertise dazu beitragen, die IFH/Intherm als Plattform für den Austausch von Wissen und der Präsentation von Innovationen in der SHK-Branche weiter zu stärken und neue Maßstäbe zu setzen", erklären die SHK-Fachverbände einstimmig in ihrer Entscheidung für die GHM. Die Gesellschaft für Handwerksmessen organisiert und entwickelt 11 Messen an verschiedenen Standorten deutschlandweit.

Die IFH/Intherm, seit 1976 etablierte Fachmesse für die SHK-Branche, bringt vom 23. bis 26. April 2024 Handwerk, Industrie, Energieberater, Planer und Architekten in Nürnberg zusammen. Über 300 Aussteller sind dabei und präsentieren mit ihren Produkten, Neuheiten und Trends einen umfassenden Marktüberblick. Das neu erweiterte Rahmenprogramm bietet verstärkte Möglichkeiten für Diskussionen, Wissenstransfer und den Austausch neuer Ideen. Dabei gibt es ausreichend Gelegenheit für persönliche Gespräche mit Geschäftspartnern und Kollegen.

Dieter Dohr, Geschäftsführer der GHM, betont die Bedeutung der langfristigen Zusammenarbeit: "Mit der fachlichen Kompetenz und tatkräftigen Unterstützung der SHK-Fachverbände ist es gelungen, die IFH/Intherm alle zwei Jahre als wichtigsten Branchentreffpunkt zu etablieren. Gestützt durch ihr Engagement freuen wir uns darauf, die IFH/Intherm als Plattform zu gestalten, die nicht nur die aktuellen Anforderungen der Branche reflektiert, sondern auch Raum für zukunftsweisende Ideen und Innovationen bietet. Wir sind fest entschlossen, weiterhin einen hochwertigen und inspirierenden Treffpunkt für die SHK-Branche zu gestalten.“