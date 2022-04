Pressemeldung

Bäder wie aus einem Guss – das ist der Wunsch vieler Bauherren. Mit HSK Duschkabinenbau hat der Fachmann das richtige Unternehmen an seiner Seite. Duschkabinen, Wandverkleidung, Armaturen, Designheizkörper für das Badezimmer und vieles mehr können hier optimal aufeinander abgestimmt werden. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau KG

Bei Produkten rund um die Dusche und Wärme im Bad ist der Fachmann mit dem umfangreichen Sortiment von HSK Duschkabinenbau gut beraten. Seine ganze Vielfalt präsentiert das Unternehmen aus Olsberg auf der Nürnberger Messe ifh intherm Ende April. „Wir freuen uns schon sehr darauf, unseren Partnern endlich wieder persönlich die HSK Neuheiten vorzustellen – darauf haben wir alle lange genug gewartet“, so Joachim Schulte, geschäftsführender Gesellschafter der HSK Duschkabinenbau KG.

Im Fokus der Produktschau stehen dabei die erfrischende Armaturenserie AquaXPro, das praktische RenoDeco Wandverkleidungssystem und die Duschkabinenserien Aperto Pur, Aperto und Aperto Pro die jetzt auch in trendigem Schwarz-matt markante Akzente setzen.

Moderne Armaturenserie AquaXPro

Das harmonische Zusammenspiel aller Bad-Elemente für einen Look „wie aus einem Guss“ wird für den anspruchsvollen Kunden immer wichtiger. Dazu gehören auch Badezimmer-Armaturen in konsequentem Design. Mit der neuen Armaturenserie AquaXPro bietet HSK für Waschtisch und Dusche eine moderne und hochwertige Armaturenserie an, die eine Vielzahl von stimmigen Gestaltungsvariationen ermöglicht.

Fläche statt Fuge: RenoDeco Wanderverkleidungssystem

Ein weiteres Highlight auf dem Messestand sind die praktischen RenoDeco Dekorplatten, sie ermöglichen eine schnelle, einfache und vor allem einheitliche Verkleidung von Wandflächen. Die umfangreiche Dekorauswahl wird jetzt ergänzt um eine neue Variante in einer hellen, warmen Holz-Anmutung. Mit „Lärche Natur-hell“ zieht Natürlichkeit ins Badezimmer ein.

Duschkabinen in Schwarz-matt: Edel und hochwertig

Schwarz-matte Badprodukte sind die neuen Design-Lieblinge. Abgestimmt auf diesen Trend setzen auch die Duschkabinen der Serien Aperto Pur, Aperto und Aperto Pro markante Akzente. Die aktuelle Farbpalette der Profile, Scharniere und Griffe erweitert sich um die Farbe Schwarz-matt. Dieser edle Look verleiht dem Bad eine hochwertige Optik. Alle Neuheiten erleben die Messebesucher in Halle 7, Stand 7.315