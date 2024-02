In diesem Jahr freut sich Jung Pumpen nicht nur über das 100-jährige Firmenjubiläum, sondern auch darauf, die neuen flachabsaugenden Entwässerungspumpen aus der Simer 6- Pumpenfamilie zu präsentieren. Diese werden auf dem Messestand live und in Funktion zu sehen sein. Ebenfalls im Fokus steht die Bodenablaufpumpe Plancofix Connect, die barrierefreie Duschen in Bestandsbädern und sogar im Altbau möglich macht. Mit den vormontierten Easyfix-Einbausets sind Schmutzwasserpumpen einfach und schnell im Kellerschacht installiert. Auch davon können sich die Besucher und Besucherinnen auf dem Stand ein Bild machen.

Für Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt: ein Spielautomat verspricht Nervenkitzel und die Chance auf attraktive Gewinne. Traditionell lädt die Cocktailbar am Stand zu Gesprächen und erfrischenden vitaminreichen Mixgetränken ein. Viele gute Gründe, den IFH-Messestand 5.408 in Halle 5 zu besuchen.