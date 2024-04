Edelstahl für die Heizung: NiroTherm ist 100 % „Made in Germany“. Laut Herstellerangaben ist es das umfangreichste Edelstahl-Press-System am Markt und bis 168 mm erhältlich. Abbildung: SANHA GmbH & Co. KG, Essen

Auf der IFH in Nürnberg zeigt Sanha gleich mehrere Rohrleitungssysteme speziell für den Bereich Heizung: Bereits seit 2007 wird mit NiroTherm eine Serie aus Edelstahl gefertigt, die aufwändige Isolierungen und Schutzanstriche überflüssig macht. Mit Heavy Steel Press und der Gasversion stehen zwei Presssysteme für dickwandige Stahlrohre zur Verfügung. Ein praktischer Universal-Übergangsfitting zur Verbindung solcher Stahlrohre mit allen normgerechten Edelstahl-, C-Stahl- und Kupferrohren erleichtert Reparaturen und schafft Platz im Lager. Ein Besuch auf dem Stand in Halle 7, 7.327 lohnt sich.

Mit NiroTherm bietet SANHA bereits seit 2007 eine komplette, sehr wirtschaftliche Systemlösung als praktische Alternative zu C-Stahl, aber auch zu Kupfer an: Die Isolierung von C-Stahl in geschlossenen Kreisläufen wie Heizung oder Kühlung ist aufwändig. Auch vorisolierte Rohre bieten keine zufriedenstellende Lösung, da die Fittings weiterhin arbeitsintensiv von Hand isoliert werden. Zudem kann es im Baustellenalltag zu Beschädigungen kommen. Dies entfällt mit NiroTherm. Das Press-System lässt sich auch in außenkorrosionsgefährdeten Bereichen wie im Estrich sehr einfach verlegen. Die langjährige Erfahrung mit System und dem hochwertigen Werkstoff 1.4301 bietet Verarbeitern zudem höchste Sicherheit. NiroTherm ist bis 168 mm sowie in einer Industrie-Version verfügbar.

Für die Verbindung dickwandiger Stahlrohre nach EN 10220 stehen mit Heavy Steel Press und Heavy Steel Press Gas zwei Press-Systeme zur Verfügung, die sich durch zahlreiche branchenweit einzigartige Features auszeichnen: Eine um 200 % größere Oberfläche des Dichtrings und zwei Reihen bi-direktionaler Zähne aus Edelstahl sorgen für eine dauerhaft dichte Verbindung und bieten zusätzlichen Schutz vor Abrutschen oder Abreißen. Gleichzeitig verbessert sich dadurch die Haltbarkeit der Verbindung. Die Fittings werden von ½ bis 2“ in eigenen europäischen Werken gefertigt.

Für die sichere Verbindung dickwandiger Stahlrohre mit allen normgerechten Edelstahl-, C-Stahl- und Kupferrohren hat Sanha einen Universal-Übergangsfitting von ½“ x 15 mm bis 2“ x 54 mm eingeführt (DVGW-zertifiziert). Damit lassen sich Neuinstallationen ebenso wie Reparaturen und Sanierungsarbeiten sehr einfach durchführen: Die herstellerunabhängige Wahl des Rohres sowie combipress – dies beinhaltet die Verpressbarkeit mit allen Originalkonturen SA, M und V bis einschließlich 54 mm – bieten ein Höchstmaß an Flexibilität.

