Nur noch wenige Wochen, dann startet die Fachmesse für Sanitär, Haus- und Gebäudetechnik für vom 23. - 26. April 2024 in Nürnberg. Auch PUK Duschkabinen wird in diesem Jahr in Halle 7A am Stand 113 vertreten sein.

PUK Duschkabinen wird die Neuheiten & Highlights des Produktportfolios, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten der Glaskabinen und technische Neuerungen vorstellen. Wir freuen uns auf den persönlichen Kontakt mit Kollegen, Fachhandwerkern, anderen Herstellern und Architekten.

Zeitloses, puristisches Design, hochwertige Materialien und funktionelle Detaillösungen, eine lange Produkt-Lebensdauer kombiniert mit unserem qualifizierten Kundendienst und individueller Beratung stehen für PUK Duschkabinen. Machen Sie mit uns für ihre Kunden aus dem Bad einen Ort zum Entspannen und Wohlfühlen, der nachhaltig begeistern wird.