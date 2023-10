Am 19. und 20. Oktober 2023 wird das Messegelände Nürnberg erneut zum Treffpunkt des SHK-Handwerks: Der Fachgroßhändler Richter + Frenzel lädt nach fünfjähriger Pause wieder zur RIFA 2023.

Unter dem Motto „Ideen, Partner, Perspektiven“ bringt diese das Know-How der SHK-Branche zusammen. Dornbracht ist in Nürnberg mit einem eigenen Messestand vertreten: In Halle 3C, Stand 217, präsentiert der Armaturenhersteller aus Iserlohn seine Produktneuheiten und gibt einen spannenden Ausblick auf die Innovationen für das kommende Jahr.

Dornbracht-CEO Stefan Gesing: „Wir freuen uns auf die zwei Messetage in Nürnberg und auf den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem SHK-Handwerk. In diesem Jahr haben wir unser Sortiment um eine Vielzahl an marktgerechten und wettbewerbsfähigen Innovationen erweitert. Dadurch haben wir unser Produktprogramm nicht nur für kreative Bad-Planungen interessanter gestaltet, sondern auch für die Verarbeitung auf der Baustelle optimiert. Für das kommende Jahr haben wir bereits weitere spannende Neuheiten geplant, die wir unseren Besucherinnen und Besuchern auf der Messe präsentieren werden.“

Dornbracht auf der RIFA:

Halle 3 C

Stand 217

Weitere Informationen finden Sie unter www.dornbracht.com.