Kalkschutz im Hartwassergebiet? Aber natürlich! Ohne Chemie natürliche Trinkwasserqualität für Mieter sicherzustellen ist mit BIOCAT denkbar einfach.

Die Kalkschutzanlage BIOCAT KS 5500-C mit DVGW Baumusterprüfzertifikat eignet sich für kleine Mehrfamilienhäuser mit bis zu 8 WE.

Besonders praktisch für das SHK Handwerk: Das integrierte Hebesystem und die Kompaktbauweise ermöglichen den Transport und die Montage durch nur eine Person.

Mit der DVGW Zertifizierung gehen Installateure auf Nummer sicher: Das Prüfsiegel bestätigt die nachgewiesene Kalkschutzwirksamkeit, hygienische Unbedenklichkeit, Betriebssicherheit und Materialqualität.

Vorteile von BIOCAT für kleine Mehrfamilienhäuser im Überblick:

100% NATÜRLICHER KALKSCHUTZ

Keine Veränderung der Trinkwasserqualität und keine Belastung des Abwassers durch Salz oder Aufbereitungsstoffe. Mieter müssen nach der TrinkwV nicht über die Veränderung der Trinkwasserqualität informiert werden.

RESSOURCENSCHONEND

Geringer Energie- und Wasserbedarf. Hochwertige Materialien gewährleisten eine lange Lebensdauer. Keine Salzfrachten im Abwasser.

KEINE REGENERIERSALZE-/DOSIERCHEMIKALIEN

Regelmäßiges Nachfüllen von Salz und/oder Dosiermitteln durch technisches Personal ist nicht erforderlich.

KAUM WARTUNGSAUFWAND

Keine aufwändige Anlagenbetreuung durch Haustechniker.

Geringe Betriebskosten.