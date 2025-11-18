Platzsparend, effizient und einfach zu installieren – die dezentralen Lüftungsgeräte iconVent 165 (links im Bild) und iconVent 200 (rechts im Bild) von Pluggit punkten mit einer Wärmerückgewinnung von bis zu 91 %. Bild: Pluggit GmbH, München

Lüftungssysteme leisten einen wichtigen Beitrag zu einem gesunden Raumklima. Mit einer Wärmerückgewinnung von bis zu 91 % sind die iconVent-Geräte von Pluggit effizient im Gebrauch. Und wegen der geringen Kernlochbohrung von 162 mm einfach zu installieren – auch nachträglich. Das macht sie zur optimalen Lösung bei Sanierungen bzw. Modernisierungen.

Die Geräte der iconVent-Serie von Pluggit erfüllen alle Anforderungen an moderne Lüftungstechnik für Ein- und Mehrfamilienhäuser. Zudem sind sie dank eines kompakten Wärmetauschers sehr platzsparend. Während das iconVent 200 mit seiner Smart-Home-Funktechnologie punktet, eignet sich das Einzelraum-Lüftungsgerät iconVent 165 vor allem für den sozialen Wohnbau und preissensible Großprojekte.

Der „Smarte“ – iconVent 200

Im iconVent 200 System lassen sich bis zu 10 Lüftereinheiten paarweise betreiben; zwei Steuerungen pro Lüftungsverbund sind möglich. Dank der Smart-Home-Funktechnologie genügt ein 230-V-Anschluss an jedem Lüftungsgerät für die Gerätekommunikation. Da diese Technologie auf dem Bluetooth-Mesh-Standard basiert, ist eine stabile und sichere Datenübertragung innerhalb des Lüftungsverbundes gewährleistet. Mit einem Geräuschpegel von nur 26 dB(A) bei 39 m³/h und der Energieklasse A+ arbeitet das System äußerst leise und energieeffizient.

Platzsparend und effizient – iconVent 165

Maximale Energieeffizienz verknüpft mit Gebäudeschutz – das bietet der iconVent 165. Das Gerät ist mit einem integrierten Feuchtesensor und einem Wohnungswirtschaftsmodus ausgestattet, der ein Abschalten der Anlage verhindert. Da dieser Modus vom Nutzer nicht deaktiviert werden kann, ist der Feuchteschutz stets gewährleistet. Das Gerät lässt sich bereits ab einer Wandstärke von 180 mm einsetzen. Es können bis zu sieben Einheiten mit einer Steuerung konfiguriert werden.

Weitere Informationen zu den Produkten von Pluggit gibt es auf der Website unter pluggit.com.