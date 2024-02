Immer mehr Kunden vertrauen auf NIBE-Wärmepumpen und unsere Unterstützung. Daher suchen wir Verstärkung für unsere Serviceorganisation.

Ihre Aufgaben

Sie sind im Servicebereich für die technische Beratung unserer Produkte verantwortlich und unterstützen unsere Kunden im Umgang mit diesen bei Inbetriebnahmen und Wartungsarbeiten. Sie sind zuständig für das Beheben von Störungen und koordinieren im Bedarfsfall den Einsatz unserer Servicetechniker/-innen. Mit unseren unseren Vertriebsmitarbeiter/-innen und Servicetechniker/-innen im Außendienst arbeiten Sie eng zusammen und unterstützen unsere Servicepartner durch regelmäßige technische Mitteilungen, Rat zu Ersatzteilen und fundiertem Produktwissen im Tagesgeschäft.

Ihre Qualifikation

Sie haben eine Ausbildung zum SHK Anlagenmechaniker/-in, Elektriker/-in oder Kältetechniker/-in erfolgreich abgeschlossen und fundierte Berufserfahrung im Bereich Installation, Service für Heizungen oder in vergleich- baren Gewerken. Ihr Umgang mit Kunden ist souverän und verbindlich, Sie behalten auch bei komplexeren Auf- gaben den Überblick und führen diese sicher zu Ende. Die Anwendung der Büro-Software wird von Ihnen sicher angewendet und Sie können sich in Wort und Schrift sicher ausdrücken. Grundlagen der englischen Sprache sind hilfreich.

Unser Angebot

Sie sind Teil eines engagierten Serviceteams am Standort in Celle und betreuen unsere Kunden deutschlandweit. Die langfristige Zusammenarbeit mit unseren Partnern fördert persönliche Beziehung und Weiterentwicklung. Sie erhalten eine fundierte, theoretische und praktische Einarbeitung in die Funktion und in den Service unserer Produkte. Fehlende Teilqualifikationen können ggfs. nachgeholt werden. Bei Interesse können Sie die Verantwortung für Kundenschulungen oder Projekten zur Prozessverbesserung übernehmen.

Ihr Anprechpartner:

NIBE Systemtechnik GmbH

c/o Herrn Stefan Hinrichs | Am Reiherpfahl 3 | 29223 Celle

Telefon: 05141-754624 | E-Mail: hinrichs(at)nibe.de | nibe.de