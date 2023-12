Wir sind ein erfolgreicher Hersteller von Serienprodukten für Heizungs- und Klimaanwendungen. Die Nutzungsmöglichkeiten unserer Produkte expandieren zunehmend in Bereiche, für die wir eine erweiterte Projektierung anbieten.

Ihre Aufgaben

Ihre Aufgaben Sie projektieren unsere Wärmepumpen und Lüftungsanlagen, beraten Kunden bei Vorplanungen und erarbeiten neue Lösungen für die Anwendung unserer Produkte. Sie erstellen Musterlösungen für den hydraulischen Aufbau von Anlagen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Zudem unterstützen Sie den Innen- und Außendienst mit fundiertem, technischem Wissen in der Projektierung und helfen bei der Erstellung von Schulungs- und Verkaufsunterlagen.

Ihre Qualifikation

Sie haben ein technisches Hochschulstudium, idealerweise im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung erfolgreich abgeschlossen und Berufserfahrung in der Anlagenplanung. Ihnen sind die grundlegenden technischen Ausführungsgrundsätze und die zugrunde liegenden Normen geläufig. Sie können mit der Software zur Bau- und Anlagenzeichnung sicher umgehen und energetische Berechnungen korrekt durchführen. Kenntnisse aus dem Bereich der oberflächennahen Geothermie sind von Vorteil, jedoch nicht Voraussetzung. Technische Sachverhalte können Sie auch überzeugend an Dritte vermitteln. Sie zeichnen sich durch eine hohe Kundenorientierung aus und beherrschen fließend Englisch in Wort und Schrift.

Unser Angebot

Sie übernehmen Führungsverantwortung im Bereich Technik, entwickeln unser engagiertes Team für den Innendienst Verkauf weiter und arbeiten eng mit unserem Angebotsteam und dem Produktmanagement zusammen. Wir bieten eine fundierte Einarbeitung in die Anwendung von Wärmepumpen und die Eigenschaften unserer Produkte. Die Position bietet die Möglichkeit zur Weiterentwicklung im Unternehmen am Standort in Celle.

Ihr Anprechpartner:

NIBE Systemtechnik GmbH

c/o Herrn Stefan Hinrichs | Am Reiherpfahl 3 | 29223 Celle

Telefon: 05141-754624 | E-Mail: hinrichs(at)nibe.de | nibe.de