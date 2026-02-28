Das Innovationsnetzwerk „IBESS“ vereint elf spezialisierte kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die Technische Universität Dresden sowie der VdZ. Folgende Unternehmen sind Teil des Innovationsnetzwerks: autarc GmbH, autarxia Infrastruktursysteme GmbH, Coeln Concept GmbH, elio GmbH, ENEKA Energie & Karten GmbH, Hans Schramm GmbH, immersight GmbH, MEISTER 1 / Lokalleads GmbH, Meister Systems GmbH, ratiodomo Ingenieurgesellschaft mbH und Zenesis GmbH. Als Initiatorin koordiniert die VdZ das ZIM-Innovationsnetzwerk, unterstützt bei der strategischen Ausrichtung und fördert den gezielten Wissenstransfer zwischen den Partnern.



„Mit IBESS treiben wir die Innovationskraft der Branche konsequent weiter voran“, sagt Jens Wischmann, Geschäftsführer der VdZ. „Zusätzlich zu unserem sehr erfolgreichen Startup-Programm gehen wir nun den nächsten Schritt und schaffen mit IBESS die Basis für spannende Innovationsprojekte und leisten so einen konkreten Beitrag zur Stärkung des Innovationsstandorts Deutschland.“



Den operativen Start markierte ein erstes Arbeitstreffen am 15. Januar 2026 in Wernigerode. Die Netzwerkpartner identifizierten zentrale Synergien und definierten die Grundlagen für eine gemeinsame technologische Roadmap, die künftig die inhaltliche Klammer der Kooperationsprojekte bildet.



Hintergrund: ZIM-Innovationsnetzwerke

Als Schnittstelle verbinden ZIM-Innovationsnetzwerke ambitionierte kleine und mittlere Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Ziel dieser Kooperationen ist es, neue Ideen in Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen zu überführen und eine strukturierte, mehrjährige Zusammenarbeit mit starkem Praxis- und Marktfokus zu ermöglichen. Gefördert werden ZIM-Innovationsnetzwerke vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) im Rahmen des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM).



Weitere Informationen zum ZIM-Innovationsnetzwerk IBESS – Innovative Bau-, Energie- und Sanitär-Systeme unter www.ibess-zim.de.