Der sodajet-Wasserspender überzeugt durch hohe Hygiene- und Qualitätsstandards sowie durch die robuste Konstruktion und barrierefreie Nutzung. Außerdem bietet er eine zuverlässige und nachhaltige Lösung für den täglichen Einsatz. Bild: Grünbeck AG

Der sodajet Public setzt neue Maßstäbe in der Tafelwasserversorgung. Diese innovative Lösung ist hygienisch sicher, robust sowie barrierefrei und eignet sich besonders für anspruchsvolle Einsatzorte wie Pflegeeinrichtungen, Schulen und Werkstätten. Als praktische One-Box-Lösung vereint der sodajet Public alle Komponenten in einem Gerät und bietet Platz für jede marktübliche 10-kg-CO 2 -Flasche. Dank seiner benutzerfreundlichen Bedienung und hohen Leistungsfähigkeit liefert er jederzeit gekühltes, frisches Tafelwasser in drei Sorten – still, medium oder sprudelnd. Die einfache Handhabung und die zuverlässige Technik machen den sodajet Public zu einer idealen Wahl für Orte, an denen eine konstante Wasserversorgung unerlässlich ist.

Nachhaltigkeit, die überzeugt

In Deutschland werden derzeit stündlich nahezu 2 Millionen Einweg-Plastikflaschen verbraucht. Hochgerechnet entspricht das über 45 Millionen Flaschen pro Tag beziehungsweise rund 16,4 Milliarden pro Jahr. Diese Zahlen verdeutlichen das anhaltend hohe Aufkommen an Einwegverpackungen im Getränkebereich. Mit leitungsgebundener Wasserversorgung sparen Sie Ressourcen, reduzieren Plastikmüll und senken Ihre Betriebskosten. Der sodajet Public trägt aktiv zum Umweltschutz bei, indem er den Bedarf an Einwegplastikflaschen reduziert. Die nachhaltige Wasserversorgung ist nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch ökonomisch vorteilhaft, da die Betriebskosten durch den Wegfall von Flaschenwasser erheblich gesenkt werden können.

Robust und zuverlässig

Ein langlebiges Stahlgehäuse und beleuchtete, vandalensichere Tasten machen den sodajet Public zum idealen Begleiter im Alltag. Die robuste Konstruktion gewährleistet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen und Vandalismus. Die beleuchteten Tasten erleichtern die Bedienung auch bei schlechten Lichtverhältnissen und sorgen dafür, dass der Wasserspender jederzeit einsatzbereit ist. Diese Eigenschaften machen den sodajet Public zu einer zuverlässigen Lösung für eine Vielzahl von Einsatzorten.

Hygienisch sicher auf höchstem Niveau

Die geschützte Ausgabeeinheit verhindert eine Rückverkeimung und leicht zu reinigende Oberflächen garantieren sauberes Wasser – unverzichtbar in sensiblen Bereichen. Die hygienische Konstruktion des sodajet Public stellt sicher, dass das Wasser stets frei von Verunreinigungen bleibt. Dies ist besonders wichtig in Umgebungen, in denen hohe Hygienestandards eingehalten werden müssen, wie in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Die einfache Reinigung der Oberflächen trägt dazu bei, die Hygiene auf einem konstant hohen Niveau zu halten.

Barrierefrei nach Abschnitt 4.5.2 DIN 18040 und intuitiv

Sprachneutrale Symbole und tiefliegende Tasten sorgen dafür, dass jeder – ob Kinder, Senioren oder Menschen mit Einschränkungen – den Wasserspender problemlos nutzen kann. Die intuitive Bedienung ermöglicht es allen Nutzern, unabhängig von ihren körperlichen Fähigkeiten, den sodajet Public einfach und sicher zu bedienen. Dies fördert die Inklusion und stellt sicher, dass jeder Zugang zu frischem Wasser hat.

Energie für alle, die in Bewegung sind

In Schulen, Sporthallen oder Kulturzentren ist eine ausreichende Wasserversorgung besonders wichtig, um die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden der Nutzer zu gewährleisten. Der sodajet Public überzeugt mit seiner robusten Technik, die auch bei hoher Beanspruchung zuverlässig funktioniert. Die barrierefreie Bedienung und die nachhaltige Wasserversorgung machen ihn zur perfekten Wahl für Orte mit hohem Publikumsverkehr. Die Möglichkeit, zwischen stillem, medium und sprudelndem Wasser zu wählen, sorgt dafür, dass jeder Nutzer seine bevorzugte Erfrischung erhält.

Weil Pflege Wertschätzung verdient

In Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern und Pflegeheimen ist Hygiene von größter Bedeutung. Der sodajet Public erfüllt hohe Hygienestandards und ist damit ideal für diese sensiblen Bereiche. Der verdeckte Auslauf und die leicht zu reinigenden Oberflächen garantieren jederzeit sauberes Wasser. Bewohner, Patienten und Mitarbeiter profitieren von der zuverlässigen Wasserversorgung, die zu mehr Komfort, Sicherheit und Wohlbefinden beiträgt – Tag für Tag. Die einfache Bedienung ermöglicht es auch älteren Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität, den Wasserspender problemlos zu nutzen.

Erfrischung, die mitarbeitet

In Werkstätten und Produktionsbetrieben ist eine vitalisierende Erfrischung mit Tafelwasser unerlässlich. Der sodajet Public, mit seiner robusten Bauweise und intuitiven Bedienung, wird zur unverzichtbaren Wasserquelle – auch bei hoher Beanspruchung. Die langlebige Konstruktion und die vandalensicheren Tasten gewährleisten eine lange Lebensdauer des Geräts, selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Die einfache Handhabung ermöglicht es den Mitarbeitern, sich schnell und unkompliziert mit frischem Wasser zu versorgen, was zu einer höheren Produktivität und einem besseren Arbeitsklima beiträgt.