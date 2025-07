„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Charly Tekolf einen gestandenen Vertriebs-Profi, der seit 25 Jahren im Kunden- und Außendienst bei Hüppe tätig ist, für diese wichtige Position bei unserer deutschen Vertriebsgesellschaft gewinnen konnten“, betont Julian Henco, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hüppe Gruppe (www.hueppe.com). „Er leitet seit dem gestrigen Tag den Außendienst, der unsere Fachpartner im Sanitärhandwerk betreut. Von seiner immensen Erfahrung wird das gesamte Vertriebsteam enorm profitieren.“ Der 61-jährige Karl-Heinz („Charly“) Tekolf kam im August 1999 als Kundendiensttechniker zum Ammerländer Duschplatzspezialisten. Seit 2003 bekleidete er verschiedene Positionen im Außendienst des Mittelständlers aus Bad Zwischenahn, zuletzt als Gebietsleiter für die wichtige Verkaufsregion Nordrhein-Westfalen. Nach den Wahlen zum Betriebsrat des Unternehmens im Jahr 2022 wurde er dessen Vorsitzender und von seiner Tätigkeit freigestellt. In dieser Funktion und als Mitglied der Tarifkommission vertrat er seither bei der Gestaltung der Transformation von Hüppe mit großem Engagement und viel Sachkenntnis die Interessen der Beschäftigten und trug so maßgeblich zur Sicherung des Standorts bei. Den Betriebsratsvorsitz hat der gebürtige Rheinländer zum 30. Juni 2025 niedergelegt.

Fokus auf der Markteinführung von Hüppe Sphere

„Als langgedienter ‚Hüppeianer‘ ist es mir ein Herzensanliegen, in dieser wichtigen Phase für das Unternehmen meine Expertise aktiv in das operative Geschäft einzubringen und die Kolleginnen und Kollegen im Außendienst mit Rat und Tat zu unterstützen“, erklärt der gelernte Anlagenmechaniker. Einen besonderen Fokus wird Tekolf mit seinem Team dabei zum einen auf den Ausbau des vor einem Jahr gestarteten Hüppe Partnerprogramms (HPP) legen, dem sich bislang 600 Handwerksbetriebe im deutschen Markt angeschlossen haben. Zum anderen steht die nachhaltig erfolgreiche Markteinführung von Hüppe Sphere, der wichtigsten Innovation des Unternehmens, seit Claus Hüppe 1966 als Pionier in Europa die Duschkabine auf den Markt gebracht hat, ganz oben auf der Aufgabenliste. „Die begeisterten Reaktionen, die wir bislang auf Hüppe Sphere aus dem Sanitärhandel und dem Fachhandwerk, aber auch von Partnern aus dem Projektgeschäft bekommen haben, gilt es aufzugreifen und in entsprechende Verkäufe umzusetzen, sobald diese komplett neuartige Produktkategorie ab dem Sommer lieferfähig sein wird“, sagt Charly Tekolf. „Mit dem Mehr an Materialität, an Flexibilität, an Effizienz und an Gestaltungsmöglichkeiten, die das weitgehend aufmaßfrei planbare Modulsystem bietet, haben wir derzeit ein absolutes Alleinstellungsmerkmal im Markt – ein dickes Pfund, mit dem wir wuchern werden!“

Zuwachs für Vertrieb und Back Office: Mathias Schweitzer und Tim Niermann verstärken den Hüppe Außendienst, während Magdalena Piller als Marketingmanagerin das Backoffice der deutschen Vertriebsgesellschaft in Bad Wörishofen unterstützt. © Hüppe GmbH

Weiterer Zuwachs für Vertrieb und Backoffice

Berichten wird Charly Tekolf an den Geschäftsführer der Hüppe Deutschland GmbH, Axel Stoiber. Gemeinsam können sie sich über die jüngsten Verstärkungen für den Außendienst und das Backoffice am Standort Bad Wörishofen freuen. Bereits Mitte Mai ist Mathias Schweitzer (45) zum Projektvertriebsteam von Hüppe gestoßen. Der gelernte Tischler wechselt aus dem Objektaußendienst von HSK zum Duschplatzspezialisten. Vorangegangen waren Stationen in einer Handelsagentur für Sanitärprodukte, im SHK-Großhandel und bei einem Bauträger. Neu im Außendienst des Mittelständlers, aber nicht neu bei Hüppe ist Tim Niermann (22). Der gebürtige Oldenburger hat beim Ammerländer Unternehmen seine Ausbildung zum Industriekaufmann mit Zusatzqualifikation zum Europakaufmann absolviert, bevor er jetzt Kunden aus Handwerk und Handel im Nordwesten Deutschlands betreut.

Seit dem 1. Juni unterstützt Magdalena Piller (32) als Marketingmanagerin das Backoffice der deutschen Vertriebsgesellschaft. Sie kommt von der Schweizer Hochschule Sankt Gallen, wo sie seit 2021 im Hochschulmarketing tätig gewesen ist. Zuvor hatte die Oberbayerin nach Abschluss ihres Masterstudiums „Internationales Management“ an der Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung als Produktmanagerin bei einem Start-up gearbeitet. „Alle drei zeichnen sich durch ihr hohes Engagement und ihre Begeisterung für die Marke Hüppe aus – eine echte Verstärkung für unser Team“, erklärt Hüppe Deutschlandchef Stoiber. „Damit haben wir den für 2025 geplanten Personalaufbau nahezu abgeschlossen.“