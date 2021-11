Pressemeldung

Mit Wirkung zum 01. November verstärkt Stephan Wabnegger als Chief Sales Officer (CSO) und Geschäftsführer die Unternehmensleitung der HÜPPE Gruppe.

Stephan Wabnegger ist als Wirtschaftsingenieur im Maschinenbau mit langjähriger Erfahrung in der Sanitärbranche - national, wie international – bestens vernetzt. In seiner Funktion wird er sowohl die internationalen Geschäftseinheiten und Märkte der HÜPPE Gruppe unter der Leitung der lokalen Country Manager als auch die Region D-A-CH, unter der Verantwortung von Director Sales D-A-CH, Hendrik Koopmann, in ihrer strategischen Ausrichtung weiterentwickeln und operativ unterstützen.

Die nächsten Wochen wird Stephan Wabnegger zur Einarbeitung in die vielfältigen Vertriebs- und Marketingthemen nutzen, bevor er im Laufe des 1. Quartal 2022 dann auch persönlich in den Kundenkontakt treten wird.

