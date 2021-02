Direkt am Kunden mit innovativen und qualitativ hochwertigen Designprodukten - HÜPPE gehört zu den bekanntesten deutschen Marken im Bad. Mit mehr als 500 Mitarbeitern sind wir schon heute einer der größten Hersteller für Duschabtrennungen und -wannen in Deutschland und Europa. Wir heben unser Qualitätsniveau immer wieder auf ein neues Level, denn HÜPPE steht für exzellenten Service, Diversity, Internationalität und Family Flair. Wir suchen Sie - Menschen, die interessante Aufgaben lieben, leidenschaftliche Teamplayer sind und sich für unser erstklassiges Produkt begeistern können. Beleben Sie Ihre Karriere mit Shower and Soul !

Starten Sie Ihr Trainee-Programm mit HÜPPE, denn hier heißt es: Mehr wollen und mehr möglich machen, als anderswo ! Schnell viel Verantwortung übernehmen und lernen, worauf es ankommt. “Every Day Better“ - jeden Tag mit gutem Beispiel vorangehen und so den Kunden und sich selbst vorwärtsbringen. Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Verstärkung unseres jungen, erfahrenen und engagierten Vertriebsteams als

Trainee Sales (m/w/d)

Herausforderungen, an denen Sie wachsen:

Mit HÜPPE starten Sie Ihre Vertriebskarriere - Sie profitieren von einem mehrwöchigen OnBoarding und lernen schnell Verantwortung zu übernehmen

Ihre Einarbeitungsphase umfasst verschiedene Stationen, in denen Sie die täglichen Abläufe und Prozesse im Vertrieb intensiv kennenlernen, begleitet von einem persönlichen Paten

Im Verlauf des Trainee-Programms bereiten wir Sie optimal auf eine der möglichen Funktionen (z.B. Area Sales Manager |Gebietsleiter (m/w/d)) im deutschen Vertrieb vor, in der Sie (innerhalb der Ihnen zugeordneten Region) einen eigenen Bezirk oder Kundenstamm mit 3-4 Key Accounts verantworten werden

Sie übernehmen damit nicht nur spannende Aufgaben im “daily doing“, sondern werden schon bald einen Großteil der Vertriebsaktivitäten vor Ort planen und organisieren sowie durch innovative Aktivitäten und neue Kunden die Performance steigern

Als wichtiger Teil unserer Sales-Teams nehmen Sie aktiv an Terminen mit den Entscheidern der Branche teil

Ihr Ziel: Hochzufriedene Kunden sowie sehr gute Vertriebsergebnisse

Zeigen Sie, was in Ihnen steckt:

Sie haben erfolgreich eine kaufmännische Ausbildung oder ein Studium der Wirtschaftswissenschaften / Betriebswirtschaft o.ä. abgeschlossen und idealerweise erste Erfahrungen im Vertrieb (durch Studienrichtung, Praktikum)

Sie haben die Motivation, früh Verantwortung zu übernehmen und begeistern sich für stetige Weiterentwicklung von Ideen und sich selbst

Sie besitzen eine starke Erfolgs- und Ergebnisorientierung, gepaart mit Problem- und Konfliktlösungskompetenz

Sie haben einen hohen Anspruch an sich selbst und Lust, mit uns gemeinsam etwas zu bewegen und die HÜPPE-Zukunft aktiv mitzugestalten

Sie bringen ein hohes Maß an Engagement und Freude für den Bereich Sales mit und schätzen kollegiales, teamorientiertes Arbeiten

(Bundesweite) Flexibilität, Mobilität und Reisebereitschaft (mindestens 50 Prozent) sind für Sie kein Hindernis

Sie verfügen über gute Kenntnisse in MS-Office

Wir bieten Ihnen:

Wir legen viel Wert darauf, dass sich Ihr Einstieg bei uns lohnt - Ein persönlicher Pate macht Sie vom ersten Tag an mit Ihrer neuen Aufgabe sowie erforderlichen Skills der Branche vertraut und ist Ihr kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Unternehmen

Im Rahmen des systematischen OnBoardings finden Sie sich schnell zurecht und können von Anfang an das kollegiale Miteinander und die wertschätzende Mitarbeiterkultur, Kooperation und offenen Wissensaustausch für sich entdecken

Gestalten Sie HÜPPE mit, denn dafür kommen Sie zu uns ! Mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungen können Sie sich sofort einbringen und erhalten viel Freiraum für eigenverantwortliches Arbeiten

Mit einer attraktiven Vergütung sowie dem erforderlichen Equipment - vom iPad, iPhone bis zum Firmenwagen (auch zur privaten Nutzung) - statten wir Sie aus und bieten Ihnen gerne ein inspirierendes und unterstützendes Umfeld zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung

Wenn Sie sich für diesen abwechslungsreichen und verantwortungsvollen Berufseinstieg als Trainee interessieren, freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an:

HÜPPE GmbH

HR / Personalteam | Industriestraße 3 | 26160 Bad Zwischenahn Idealerweise per Mail an: bewerbung @ hueppe.com

Informationen zum Datenschutz für Bewerber nach Art. 13 DSGVO finden Sie hier.

Wir freuen uns auf Ihre Zuschrift und Sie !