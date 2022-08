Sie arbeiten gerne eigenverantwortlich, möchten sich weiterentwickeln und suchen eine neue Herausforderung ? Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur gezielten und tatkräftigen Verstärkung unseres Teams am Hauptstandort in Bad Zwischenahn.

Direkt am Kunden mit innovativen und qualitativ hochwertigen Designprodukten - HÜPPE gehört zu den bekanntesten deutschen Marken im Bad. Mit mehr als 500 Mitarbeitern sind wir schon heute einer der größten Hersteller für Duschabtrennungen und -wannen in Deutsch­land und Europa. Wir heben unser Qualitätsniveau immer wieder auf ein neues Level, denn HÜPPE steht für exzellenten Service, Diversität, Internationalität und Familienflair. Wir suchen Sie - Menschen, die interessante Aufgaben lieben, leidenschaftliche Teamplayer sind und sich für unsere erstklassigen Produkte begeistern können. Beleben Sie Ihre Karriere mit Shower and Soul !

Sie arbeiten gerne eigenverantwortlich, möchten sich weiterentwickeln und suchen eine neue Herausforderung ? Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur gezielten und tatkräftigen Verstärkung unseres Teams am Hauptstandort in Bad Zwischenahn als

Koordinator "Objektgeschäft International" (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

Koordination des weltweiten Objektgeschäfts (Bauträger, Architekten, Hotels, Nasszellenhersteller, Kreuzfahrtschiffe)

Strukturierter Aufbau einer internationalen Vertriebspipeline für definierte Zielmärkte und -kundengruppen (Lead Generierung)

Systematische Bearbeitung und Koordination der Lead-Pipeline in Abstimmung mit Landesorganisationen (Lead Qualifizierung)

Abwicklung landesübergreifender Objektaufträge (Akquise, Kalkulation, Angebotserstellung, Verhandlung, Auftragsabwicklung, Service und After-Sales)

Tracking und Verfolgung internationaler Vertriebsziele in Zusammenarbeit mit den Landesgesellschaften

Umsetzung und Unterstützung in der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Vertriebsstrategie "Objekte" in Abstimmung mit dem Leiter Objektgeschäft

Ausarbeitung von spezifischen Trend-, Markt- und Wettbewerbsanalysen sowie Ableitung möglicher Handlungsempfehlungen

Ihr Profil:

Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Vertrieb / BWL oder vergleichbare Qualifikation

Mehrjährige Berufserfahrung im Vertriebsinnendienst, idealerweise in der SHK-Branche

Erfahrung in der Akquisition, Ansprache und Auftragsabwicklung von Projektkunden

Teamstärke und Erfahrung in der Zusammenarbeit mit internationalen Teams

Kommunikationsstärke, hohe soziale Kompetenz und Organisationstalent

Ausgeprägtes Interesse an den Bereichen "New Business" und Geschäftsmodellentwicklung

Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie weitere Sprachen von Vorteil

Wir bieten Ihnen:

Ein systematisches OnBoarding - Eine intensive Einarbeitung im Rahmen eines detaillierten OnBoarding-Prozesses. Im Rahmen unseres internen Paten- und Mentorenprogramms lernen Sie schnell die Branche der Sanitärindustrie kennen

- Eine intensive Einarbeitung im Rahmen eines detaillierten OnBoarding-Prozesses. Im Rahmen unseres internen Paten- und Mentorenprogramms lernen Sie schnell die Branche der Sanitärindustrie kennen Gestaltungsfreiraum - Gestalten Sie HÜPPE mit, denn dafür kommen Sie zu uns ! Mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungen können Sie sich sofort einbringen und erhalten viel Freiraum für eigenverantwortliches Arbeiten

- Gestalten Sie HÜPPE mit, denn dafür kommen Sie zu uns ! Mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungen können Sie sich sofort einbringen und erhalten viel Freiraum für eigenverantwortliches Arbeiten Weiterbildung - Wir bieten Ihnen individuelle Angebote zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung, die Sie optimal auf aktuelle und zukünftige Aufgaben und Ihre weitere Zukunft mit HÜPPE vorbereiten

- Wir bieten Ihnen individuelle Angebote zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung, die Sie optimal auf aktuelle und zukünftige Aufgaben und Ihre weitere Zukunft mit HÜPPE vorbereiten Interdisziplinäre Teams - Wir leben eine wertschätzende Mitarbeiterkultur, Kooperation und offenen Wissensaustausch

- Wir leben eine wertschätzende Mitarbeiterkultur, Kooperation und offenen Wissensaustausch Ein professionelles Arbeitsumfeld - Mit flexiblen Arbeitszeiten in Kombination mit Mobilem Arbeiten, einer attraktiven Vergütung sowie einem inspirierenden und unterstützenden Umfeld, an dem Sie modern und zeitgemäß ausgestattet werden, um direkt mit HÜPPE durchzustarten

Wenn Sie sich für diese abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Position interessieren, freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an:

HÜPPE GmbH

HR / Personalteam | Industriestraße 3 | 26160 Bad Zwischenahn

Idealerweise per Mail an: bewerbung(at)hueppe.com

Informationen zum Datenschutz für Bewerber nach Art. 13 DSGVO finden Sie hier.

Wir freuen uns auf Ihre Zuschrift und Sie !