HÜPPE sucht einen Industrial Designer (m/w/d)

Sie arbeiten gerne eigenverantwortlich, möchten sich weiterentwickeln und suchen eine neue Herausforderung ? Dann inspirieren Sie uns mit neuen Produktideen und Trends, „Shower and Soul“ anders zu denken ! Wir suchen Sie ab sofort an unserem Standort in Bad Zwischenahn.