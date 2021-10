Stellenangebot

Die HÜPPE GmbH gehört europaweit zu den führenden Herstellern der Sanitärindustrie. Wir punkten mit über 125 Jahren Erfahrung und überzeugen mit innovativen und qualitativ hochwertigen Designprodukten rund um die Dusche. HÜPPE am Standort Bad Zwischenahn, in unmittelbarer Nähe zur attraktiven Universitätsstadt Oldenburg, steht für exzellenten Service, Diversität, Internationali­tät und Familienflair. Wir suchen Sie - Menschen, die interessante Aufgaben lieben, gerne international arbeiten und leidenschaftliche Teamplayer sind. Beleben Sie Ihre Karriere mit Shower and Soul !

Sie möchten als Lösungsanbieter eine zentrale Aufgabe im Unternehmen wahrnehmen ? Dann werden Sie Teil unseres Teams und helfen uns mit neuen Ideen und Ihrer Erfahrung, die Potentiale unserer CRM-Umgebung auszuschöpfen und Prozesse effizient zu ge­stalten ! Wir suchen Sie zur gezielten und tatkräftigen Verstärkung an unserem Standort in Bad Zwischenahn als

CRM-Spezialist “Salesforce“ (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

Betreuung und Weiterentwicklung der unternehmensweiten, international eingesetzten CRM-Umgebung (Salesforce)

Mitarbeit in der Optimierung von Vertriebsprozessen sowie Umsetzung in der Salesforce “Sales & Service Cloud“

Integration von Field Service Management zur Verbesserung von Prozessen und Abläufen im Außendienst

Planung und Implementierung weiterer Funktionalitäten (Customer Community und Configure Price Quote)

Erweiterung der Schnittstellen zur Anbindung vor- und nachgelagerter Systeme (ERP und BI-System)

Erstellung von Analysen und Dashboards in Salesforce

Schulung und Dokumentation der zu betreuenden Systeme

Mitarbeit und Leitung von CRM-Projekten sowie Implementierungs- und Weiterentwicklungsmaßnahmen

Unterstützung in der Erstellung von Workflow-Prozessen sowie Optimierung

Einhaltung sowie Umsetzung von IT-Compliance und Standards im CRM-Umfeld in Zusammenarbeit mit der IT-Leitung

Maßgebliche Mitgestaltung der CRM-Strategie zur Erreichung der Unternehmensziele

Ihr Profil:

Mehrjährige Expertise im CRM-Umfeld “Salesforce“

IT-nahe Ausbildung mit fundierten methodischen Kenntnissen

Erfahrung in der Implementierung von ETL-Abläufen

Kenntnisse “Talend Open Studio for Data Integration“ wünschenswert

Sicheres Verständnis für relationale Datenbankstrukturen und Microsoft SQL-Server

Verhandlungssichere Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Kenntnisse in Vertriebsprozessen, gepaart mit hoher Serviceorientierung sowie ausgeprägtem Schnittstellenverständnis

Strukturierte und prozessorientierte Denk- und Handlungsweise mit Analyse- und Problemlösungsfähigkeit

Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten mit hohem Engagement und großer Einsatzbereitschaft

Wir bieten Ihnen:

Ein systematisches OnBoarding - Eine intensive Einarbeitung im Rahmen eines detaillierten OnBoarding-Prozesses. Im Rahmen unseres internen Paten- und Mentorenprogramms lernen Sie schnell die Branche der Sanitärindustrie kennen

Gestaltungsfreiraum - Gestalten Sie HÜPPE mit, denn dafür kommen Sie zu uns ! Mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungen können Sie sich sofort einbringen und erhalten viel Freiraum für eigenverantwortliches Arbeiten

Weiterbildung - Wir bieten Ihnen individuelle Angebote zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung, die Sie optimal auf aktuelle und zukünftige Aufgaben und Ihre weitere Zukunft mit HÜPPE vorbereiten

Interdisziplinäre Teams - Wir leben eine wertschätzende Mitarbeiterkultur, Kooperation und offenen Wissensaustausch

Ein professionelles Arbeitsumfeld - Mit flexiblen Arbeitszeiten, einer attraktiven Vergütung sowie einem inspirierenden und unterstützenden Umfeld, an dem Sie modern und zeitgemäß ausgestattet werden, um direkt mit HÜPPE durchzustarten

Wenn Sie sich für diese abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Position interessieren, freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an:

HÜPPE GmbH

HR / Personalteam | Industriestraße 3 | 26160 Bad Zwischenahn Idealerweise per Mail an: bewerbung @ hueppe.com

Informationen zum Datenschutz für Bewerber nach Art. 13 DSGVO finden Sie hier.

Wir freuen uns auf Ihre Zuschrift und Sie !