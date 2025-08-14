14.08.2025  Stellenangebot Alle News von HÜPPE

HÜPPE stellt ein: Servicetechniker im Außendienst (m/w/d) - für Großraum Frankfurt /Aschaffenburg.

Steigen Sie ein bei HÜPPE, einer der bekanntesten und führenden deutschen Marken für Duschabtrennungen.

Sie verfügen über technisches Verständnis, arbeiten serviceorientiert und interessieren sich für hochwertige Sanitärlösungen?

Dann suchen wir genau Sie! Als motivierter Servicetechniker (m/w/d) vertreten Sie unsere hohen Qualitätsansprüche direkt beim Kunden vor Ort – eigenverantwortlich, zuverlässig und mit echter Begeisterung für unsere Produkte, die Technik mit modernem Design verbinden.

Ihre Aufgaben

  • Sie betreuen unsere Kunden direkt vor Ort und sorgen für Service auf höchstem Niveau
  • Sie nehmen Aufmaße, führen Montagen und Reparaturen durch
  • Sie stimmen sich eng mit Innendienst und Vertrieb ab
  • Sie begleiten externe Servicedienstleister und übernehmen eine Patenfunktion
  • Sie unterstützen auch bei überregionalen Projekten und Messen

Wir wünschen uns

  • Hohes Maß an Kunden- und Serviceorientierung
  • Abgeschlossene technische oder handwerkliche Ausbildung
  • Erfahrung im Außendienst oder im Sanitärbereich von Vorteil
  • Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung
  • Interesse an Sanitärlösungen sowie technisches Verständnis und schnelle Auffassungsgabe
  • Idealerweise CRM-Kenntnisse (z. B. Salesforce), MS-Office
  • Führerschein der Klasse 3/B sowie hohe Reisebereitschaft

Das bieten wir Ihnen

  • Strukturierte Einarbeitung mit Mentorenprogramm
  • Firmenwagen (auch privat nutzbar), iPad, iPhone
  • Flache Hierarchien, Eigenverantwortung, kurze Entscheidungswege
  • Kollegiales Umfeld, abwechslungsreiche Aufgaben und echte Entwicklungsmöglichkeiten

Über uns

Direkt am Kunden mit innovativen und qualitativ hochwertigen Designprodukten. Mit mehr als 430 Mitarbeitern sind wir schon heute einer der größten Hersteller für Duschabtrennungen und -wannen in Deutschland und Europa. Wir heben unser Qualitätsniveau immer wieder auf ein neues Level, denn HÜPPE steht für exzellenten Service, Diversität, Internationalität und Familienflair.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an: HÜPPE GmbH, HR/Personalteam, Industriestraße 3, 26160 Bad Zwischenahn Idealerweise bitte per Mail an bewerbung(at)hueppe.com

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Hier zur Stellenanzeige

HÜPPE GmbH
HÜPPE GmbH
Industriestr. 3
26160 Bad Zwischenahn
Deutschland
Telefon:  04403 - 67-0
www.hueppe.com
