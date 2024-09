Mit sofortiger Wirkung ergänzen Kerstin Bittner (32) und Marc Nastedt (41) das Vertriebsteam des Duschplatzspezialisten Hüppe (www.hueppe.com). Beide besetzen Führungspositionen, die der Mittelständler neu geschaffen hat, um den Vertriebs- und Kundenservice weiter zu optimieren. Die gelernte Großhandelskauffrau, die zudem über einen Bachelor-Abschluss in Business Administration verfügt, übernimmt ab sofort im Business Development die Federführung für die digitalen Services sowie die Erarbeitung von Vertriebs- und Marketingstrategien. Marc Nastedt, gelernter Mechaniker, verantwortet seit dem 1. September 2024 als Leiter des technischen Services den gesamten Kundendienst des Sanitärunternehmens. „Beide Positionen tragen dazu bei, unseren Vertrieb zu stärken und ihm zusätzliche Impulse zu geben“, hebt Axel Stoiber, bei Hüppe Verkaufsdirektor für die deutschsprachigen Märkte, hervor. „Dies gilt umso mehr, als wir mit Kerstin Bittner und Marc Nastedt zwei Vertriebsprofis mit Erfahrungen in der Sanitärbranche und einem guten Gespür für die Bedürfnisse unserer Kunden dafür begeistern konnten, die neuen Führungsfunktionen zu übernehmen: Kerstin ist eine versierte Expertin für das Schlüsselkundengeschäft, Marc war bisher Gebietsverkaufsleiter im Hüppe Außendienst.“

Kundenbeziehungen festigen

Die gebürtige Rheinländerin wechselt vom Armaturenhersteller Kludi, wo sie zunächst im Business Development und anschließend im Key Account Management tätig war, zum Hersteller hochwertiger Duschabtrennungen, Duschwannen und Wandverkleidungen. Zuvor hatte sie mehrere Jahre im Innendienst von Ideal Standard sowie im Sanitärhandwerk und -großhandel gearbeitet. „In unserer digitalisierten Welt ist es heute auch in der Sanitärbranche grundlegend, die benötigten Daten in der richtigen Qualität zur Verfügung zu stellen. Dies ist eine essenzielle Voraussetzung sowohl für gute Kundenbeziehungen als auch für eine starke Marktperformance“, unterstreicht Kerstin Bittner. „Mir als Leiterin digitale Services ist es wichtig, dazu beizutragen, dass unsere Kunden Hüppe auch in diesem Bereich als Premiummarke mit spitzen Dienstleistungen erleben.“

Marc Nastedt gehört bereits seit 2021 zum Team des Hüppe Außendiensts. Als Gebietsverkaufsleiter hat er Kunden vor allem aus dem SHK-Handwerk in der Region Hamburg und Schleswig-Holstein betreut. Vorangegangen war eine langjährige Tätigkeit als Bauleiter bei einem weltweit tätigen Messebauunternehmen aus seiner Heimatstadt Hamburg. „Aus meinem täglichen Kontakt mit Handwerkskunden weiß ich, dass ein exzellenter Kundenservice heutzutage entscheidend für den Geschäftserfolg ist“, erklärt der 41-Jährige. „Daher ist es mein Ziel, gemeinsam mit meinem Team für eine erstklassige Betreuung unserer Kunden zu sorgen und ihnen ein bestmögliches Serviceerlebnis zu bieten – eine Aufgabe, auf die ich mich sehr freue.“