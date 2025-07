„Durch die gelungene Kombination aus hochwertigen Materialien wie Glas, Metall und Solid Surface sowie integrierten Komfortelementen wie Beleuchtung und Stauraum verbindet das Produkt Design und Alltagstauglichkeit auf beeindruckende Weise. Mit ihrem ganzheitlichen Ansatz bietet die HÜPPE Sphere eine zeitgemäße Lösung, die Ästhetik, Funktion und Effizienz vereint und damit neue Maßstäbe in der Badgestaltung setzt.“ Mit diesen Worten begründet die neunköpfige Jury aus unabhängigen, interdisziplinären Fachleuten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Institutionen, warum sie der jüngsten Neuentwicklung von Duschplatzspezialist Hüppe (www.hueppe.com) den diesjährigen „German Innovation Award“ zuerkannt hat. Der begehrte Preis, den der renommierte „Rat für Formgebung“ seit 2017 vergibt, zeichnet zukunftsweisende und zukunftsprägende Produkte aus. Voraussetzung dafür ist – so die 1953 gegründete Institution für Design, Innovation und Markenarbeit -, dass die Lösungen, „neue, innovative Wege gehen“ und „sich durch ihren Mehrwert für Nutzerinnen und Nutzer sowie die Umwelt hervorheben.“ Dazu bewertet die Fachjury Innovationshöhe, Anwendernutzen und Wirtschaftlichkeit. Zudem ist für ihr Urteil ebenso von Belang, inwieweit die der Entwicklung zugrundeliegende Innovationsstrategie soziale, ökologische, ökonomische Nachhaltigkeit berücksichtigt. 2025 haben sich 460 Lösungen aus 27 Ländern um den „German Innovation Award“ beworben. Bereits im Februar dieses Jahr war Hüppe für seine besonderen Innovationsleistungen und überdurchschnittliche Innovationserfolge. als „TOP 100 Innovator“ im deutschen Mittelstand ausgezeichnet worden.

Neuartige Produktkategorie: Die modulare Systemlösung Hüppe Sphere, hinter der mehrere zum Patent angemeldete Innovationen stecken, gibt mit ihrer Kombination aus Glas- und Mineralwerkstoffmodulen in unterschiedlichen Oberflächen und Farben dem Interior Design zahlreiche zusätzliche Optionen für eine individuelle Raumgestaltung an die Hand. © Hüppe GmbH

Echt intelligent!

Tatsächlich gehen Nutzen und Funktionen von Hüppe Sphere (Design: Michael Stein) weit über das hinaus, was herkömmliche Duschabtrennungen zu leisten imstande sind. Nicht von ungefähr, stecken doch in dem neuen modularen System für das Badezimmer gleich mehrere zum Patent angemeldete Entwicklungen. Der modulare Aufbau, das gänzlich neuartige Design des Rahmenprofils, die freie Kombination von Glas- und Mineralwerkstoffelementen in verschiedenen Ausführungen und Farben sowie die Vielzahl sowohl innen als auch außen integrierbarer Funktionen eröffnen der individuellen Badgestaltung ganz neue Möglichkeiten. „Hüppe Sphere wird so zum Dreh- und Angelpunkt in der Badarchitektur“, betont Christopher Tattersall, der beim Ammerländer Mittelständler dessen Produktmanagement und Produktentwicklung verantwortet.

Dies gilt umso mehr, als sich das Modulsystem als cleverer Raumtrenner überall dort einsetzen lässt, wo der intime Ich-Bereich persönlicher Körperpflege und Hygiene im Bad auf Abstand zum Wir-Bereich, in dem Begegnung und Interaktion stattfinden, bleiben soll. Aber auch in halböffentlichen oder öffentlichen Bauten wie Fitnessstudios, Wellnesscentern, Hotel-Spas oder Schwimmbädern sorgt Hüppe Sphere für das gewünschte Maß an Privatsphäre, egal ob es um Duschbereiche, WCs oder Umkleidekabinen geht – und dies, ohne dass eigens gesonderte Trennwände hochgezogen werden müssen.

Cleverer Raumtrenner: Dort, wo Ich- und Wir-Bereiche im Bad auf Abstand zueinander gehen, sorgt Hüppe Sphere für das gewünschte Maß an Privatsphäre – ideal auch für halböffentliche oder öffentliche Bauten wie Fitnessstudios, Wellnesscenter, Hotel-Spas oder Schwimmbäder. © Hüppe GmbH

Aufmaßfreie Planung, reduzierte Aufwände

Weiteres Plus für Planung und Umsetzung: In den meisten Projekten lassen sich dank des neuartigen Rahmenprofils von Hüppe Sphere, das einen Verstellbereich von bis zu sechs bzw. acht Zentimetern zulässt, Duschplätze aufmaßfrei planen. Dies reduziert sowohl Planungs- als auch Montageaufwände spürbar – bei gleichzeitig verbesserter Planungssicherheit. Überdies verkürzen sich auch die Lieferzeiten deutlich, da zeitaufwändige, millimetergenaue Maßanfertigungen wie bei herkömmlichen Duschabtrennungen nicht nötig sind Der modulare Aufbau erleichtert schließlich zudem Transport und Installation. Denn statt großer und entsprechend schwerer Glasscheiben in einem Stück werden deutlich kleinere und leichtere Module transportiert und montiert.

„Wir haben uns bei der Entwicklung von Hüppe Sphere an den Bedürfnissen der unterschiedlichen Zielgruppen Architektur, Interior Design, Immobilienwirtschaft, Handwerk und Badezimmernutzer orientiert. Dadurch ist eine einzigartige, rundum smarte Lösung entstanden, die klare Mehrwerte für alle bietet“, so Christopher Tattersall. „Wir freuen uns riesig, dass die Auszeichnung von Hüppe Sphere mit dem ‚German Innovation Award‘ diesen Ansatz nachdrücklich bestätigt!“