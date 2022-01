Pressemeldung

Der Industrial Style lässt sich mit wenigen Elementen perfekt in jedes Bad integrieren. Zum Beispiel mit der Walk-In Select+ Frame Black Edition. Das markante Design verleiht der Duschabtrennung einen kraftvollen Auftritt und bringt urbanen Loft-Charakter in jedes Badezimmer. Die Walk-In Select+ Frame lässt sich individuell mit vielseitigen Accessoires ausstatten. Sowohl die Wandleiste als auch das Abschlussprofil besitzen einen Select+ Kanal – für genügend Ablagefläche auch in kleinen Bädern. Die dezente Querverstrebung geht direkt in die Abschlussleiste über. Damit ist die Stabilisierung elegant gelöst. Select+ Frame ist den Farben Black Edition und silber matt sowie mit den Dekoren Frame, Stripes, Vintage und klar erhältlich.

