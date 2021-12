Pressemeldung

Wie lässt sich Raumnutzung und Architektur, Wellbeing und Komfort, Sicherheit und Ergonomie in einem Produkt für den Duschbereich kombinieren? HÜPPE beantwortet diese Frage mit dem Select+-System. Das innovative Ablagesystem ergänzt moderne Duschen perfekt und lässt sich ganz einfach und ohne Bohrungen in Fliesenspiegel oder Wandverkleidung anbringen. Design und Funktion der Dusche stehen kompromisslos im Einklang und schaffen ein formal reduziertes Gestaltungsbild mit klarem Bezug zur modernen Architektur.

Anders als herkömmliche Duschablagen werden die Organizer und Funktionsteile der Produktserie HÜPPE Select+ nicht an die Wand geschraubt, sondern über das Select+ System fixiert und mit dem Cover+ Profil zudem fugenlos abgedeckt. So müssen Ihre neuen Fliesen oder die Wandverkleidung nicht angebohrt werden und Sie bleiben flexibel in der Höhe der Accessoires.

In punkto Design legt Select+ den Fokus auf Purismus. Keine scharfen Kanten, keine Vertiefungen, keine Schmutzecken. Erreicht wird eine zeitlose Optik, die zudem leicht zu reinigen ist. Für eine gründliche Reinigung können alle Komponenten leicht abgenommen werden, um z.B. Fliesen oder Wandverkleidung zu reinigen. Damit bleibt Zeit für die wichtigen Dinge im Leben.

Erfahren Sie hier mehr zur HÜPPE Select+