Ein Anruf per Smartphone oder Tablet mit Kamera genügt: So einfach funktioniert der Hüppe Profi-Videochat. © Hüppe GmbH

Egal ob die Duschwanne installiert, die Duschabtrennung montiert oder eine Wandverkleidung angebracht werden sollen – Hüppe (www.hueppe.com) setzt auf eine enge Partnerschaft mit dem Sanitärhandwerk, wenn es um die Verarbeitung und Vermarktung seiner hochwertigen Lösungen für den Duschplatz geht. Dafür hat der Mittelständler, der 1966 als Pionier in Europa die Duschkabine auf den Markt gebracht hatte, eigens ein Partnerprogramm für das Fachhandwerk aufgelegt. Ihm gehören derzeit 600 Betriebe zwischen Flensburg und Mittenwald an. 40 Prozent davon haben sich für exklusive Zusatzleistungen im Rahmen des Hüppe Partnerprogramms Plus (HPP+) qualifiziert. Besonderer Beliebtheit unter den speziellen Extraservices erfreut sich dabei der Profi-Videochat, der Hüppe zu einem der Branchenvorreiter in Sachen Unterstützung für das Handwerk macht.

Für schnellere Lösungen vor Ort: Mithilfe des Profi-Videochats können sich die Hüppe Expertinnen und Experten aus dem HPP-Team rasch ein Bild von der Situation auf der Baustelle und dem aufgetretenen Problem machen. „In der Regel ist die jeweilige Lösung schnell gefunden. Es ist fast so, als ob wir selbst auf der Baustelle wären“, betont Marc Nastedt, Leiter des Technischen Services bei Hüppe. Dieser Service steht exklusiv Mitgliedern des Hüppe Partnerprogramms Plus zur Verfügung. © Hüppe GmbH

Für schnellere Lösungen vor Ort

Bei Fragen, die sich auf der Baustelle bei der Installation eines Hüppe Produkts ergeben, können sich SHK-Profis, deren Handwerksfirma am HPP+ teilnehmen, unmittelbar von einer Hüppe Expertin bzw. einem Experten beraten und durch die Montage führen lassen. Dazu reicht ein Anruf per Smartphone oder Tablet während der Bürozeiten an das HPP-Team des Duschplatzspezialisten. Von dort lässt sich ein digitaler Videoassistent aktivieren. Derart kann die Ansprechpartnerin aus dem HPP-Team auf die Kamera am Gerät des Anrufers zugreifen. Zuvor erhält dieser per SMS einen Link, den er für die Freigabe des Zugriffs anklicken muss – eine Sache von Sekunden. „Auf diese Weise können wir uns im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild von der Situation vor Ort verschaffen“, erklärt Marc Nastedt, Leiter des Technischen Services bei Hüppe. So ließen sich etwaige Probleme rasch identifizieren und konkrete Hilfestellungen geben. „In der Regel ist die jeweilige Lösung schnell gefunden. Es ist fast so, als ob wir selbst auf der Baustelle wären“, betont Marc Nastedt. „Diejenigen Partner, die den Service bislang in Anspruch genommen haben, sind durchweg begeistert.“ Wie einfach der Hüppe Profi-Videochat funktioniert, zeigt ein kurzer Film: www.youtube.com/watch?v=zmBk2UsI7Fs

Mehr Nähe, mehr Hilfe, mehr Vorteile

Neben dem Profi-Videochat bietet eine Hüppe Plus-Partnerschaft weitere Vorteile. Dazu zählen unter anderem eine besonders enge Betreuung durch den Hüppe Innendienst und eine eigene Hotline mit Vorrangschaltung, eine 48-Stunden-Direktlieferung für Lagerprodukte und vorrätige Ersatzteile, die Kennzeichnung als Vorzugspartner in der Online-Händlersuche auf der Hüppe Website, eigene Produkt- und Vermarktungsschulungen in der Hüppe Academy oder mit dem Hüppe Product Information Truck (PIT) vor Ort sowie regelmäßige Verkaufsaktionen, für die es zusätzliche Punkte für den HPP-Prämienshop gibt. Ambitionierte und zukunftsorientierte Handwerksunternehmerinnen und -unternehmer, die von dieser Partnerschaft auf Augenhöhe profitieren möchten, können sich jederzeit für das Hüppe Partnerprogramm Plus bewerben – entweder direkt bei ihrem Ansprechpartner im Außendienst des Duschplatzspezialisten oder online unter www.hueppe.com/hpp-plus/.