Neue Ära in der Badarchitektur: Erst auf der „BAU 2025“ in München wird Duschplatzspezialist Hüppe den Vorhang lüften und auf Stand 433 in Halle A4 die neuartige, rundum smarte Produktkategorie Hüppe Sphere vorstellen. © Hüppe GmbH

Der Ammerländer Duschplatzspezialist Hüppe (www.hueppe.com) wird vom 13. bis zum 17. Januar 2025 erstmals auf der „BAU“ in München, der Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme, ausstellen. „Wir werden bei unserer Premiere in München aber nicht einfach nur Produkte zeigen, sondern das Bad und den Duschplatz ganz neu definieren – mit einer völlig neuartigen, rundum smarten Produktkategorie, die funktional, gestalterisch und atmosphärisch eine neue Ära der Badarchitektur begründet“, kündigt Julian Henco, Vorsitzender der Hüppe Geschäftsführung, an. Tatsächlich bietet Hüppe Sphere – so der Name der neuen Produktkategorie – mehr intelligente Funktionen, mehr Materialien, mehr Modularität, mehr Wohlfühlerlebnis und mehr Möglichkeiten für die individuelle Architekturgestaltung, als dies herkömmliche Duschabtrennungen bisher zu leisten imstande sind.

Echt intelligent!

„Mit Hüppe Sphere wird der Duschplatz zu einem integralen, durch und durch smarten Raumgestaltungselement in der Architektur des Wohnens, das die gewachsene Bedeutung des Duschplatzes auch architektonisch unterstreicht“, formuliert Hüppe Chef Henco den Anspruch. So ermöglicht das modulare System etwa ganz neue Ansätze für die Gestaltung des Raumlayouts – nicht allein im Bad, sondern ebenso dort, wo fließende Übergänge in andere Bereiche des Wohnens jenseits konventioneller Lösungen geschaffen werden sollen. Hinzu kommt, dass Hüppe Sphere eine bislang unbekannte Vielfalt an Materialität und Farbigkeit an den Duschplatz bringt, die dem Interior Design zahlreiche zusätzliche Optionen für eine individuelle Raumgestaltung an die Hand gibt.

Im Alltag des Wohnens präsentiert sich Hüppe Sphere zudem als raffiniertes Einrichtungselement, das ganz nach persönlichen Wünschen und Bedürfnissen eine Vielzahl komfortabler und intelligenter Funktionen integriert – nicht nur in der Dusche selbst, sondern auch im Raum. „Mit Hüppe Sphere gehen wir den nächsten großen Innovationsschritt und machen das Bad endgültig zu einem Ort, dessen Aufenthaltsqualität der anderer Bereiche unserer Wohnwelt in nichts nachsteht“, so Julian Henco. „Damit schreiben wir unsere Innovationsgeschichte fort, die 1966 begann, als wir als Pionier in Europa die damals neue Produktkategorie ‚Duschabtrennung‘ auf den Markt gebracht haben.“

Jetzt Termin vereinbaren

Die vielfältigen Features von Hüppe Sphere lassen sich bei der internationalen Premiere der neuen Produktkategorie auf der „BAU 2025“ auf Stand 433 in Halle 4A und online ab dem 13. Januar 2025 unter www.hueppe.com/new-era/ entdecken. Schon jetzt können über die Website Termine für ein Messegespräch vereinbart werden.