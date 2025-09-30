Hüppe Sphere definiert den Duschplatz und das Bad gänzlich neu. Die Kombination aus Glas- und Mineralwerkstoffmodulen in unterschiedlichen Oberflächen und Farben gibt dem Interior Design zahlreiche zusätzliche Optionen für eine individuelle Raumgestaltung an die Hand. © Hüppe GmbH

Alle, die heute einen Neuwagen kaufen wollen, können sich ihr Wunschauto ganz einfach online auf den Herstellerwebsites zusammenstellen. Diesen einfachen Weg zur gewünschten Lösung bietet jetzt auch der Ammerländer Duschplatzspezialisten Hüppe (www.hueppe.com) für sein neues Produktsystem Hüppe Sphere an. Dessen modularer Aufbau macht es einfach, das System trotz seiner immensen Variantenvielfalt zu verstehen. „Mit dem neuartigen Materialmix aus Mineralwerkstoff, Glas und Aluminium eröffnet Hüppe Sphere der Badarchitektur vielfältige zusätzliche Gestaltungsoptionen“, erklärt Christopher Tattersall, der bei Hüppe Produktmanagement und Produktentwicklung leitet. „Über 5.000 verschiedene Duschplatzlösungen lassen sich realisieren – mithilfe unseres intuitiv bedienbaren Online-Konfigurators gelingt die Planung in wenigen Minuten.“ Abrufbar ist der Konfigurator im Internet unter www.hueppe.com/new-era/konfigurator.

Raum, Funktion, Material

Die Konfiguration erfolgt dabei in wenigen Schritten entlang des Planungsprozesses. Im Mittelpunkt stehen dabei Fragen zur Raumsituation, zu den benötigten Funktionen sowie zu den gewünschten Materialien und deren Farbigkeit. Kurze, leicht verständliche Beschreibungen begleiten die einzelnen Schritte des Auswahlprozesses. Dabei wird bei jedem Schritt angezeigt, welche Auswahl man bislang getroffen hat. Eine einfache Navigation ermöglicht es, zwischen den einzelnen Schritten zu wechseln.

Zunächst gilt es, die Position des Duschplatzes im Raum und seine Länge festzulegen. Im Anschluss muss entschieden werden, welche Ausstattungsvariante gewünscht wird. Zur Auswahl stehen dabei Lösungen mit integriertem Möbel, einfachem Ablagetablet und Handtuchhalter oder der besonders komfortablen Hüppe Wallbox. Wer sich im nächsten Schritt für eine Variante mit im Rahmenprofil eingelassenen LED-Lichtsystem entscheidet, muss anschließend angeben, auf welcher Seite sich das wasserdichte Touchdisplay zur Lichtsteuerung befinden soll. Abschließend erfolgt die Wahl der Profilfarbe, der Glasart und des Farbtons der Mineralwerkstoffmodule, sofern man sich nicht für eine reine Glasvariante entschieden hat. Hat man zuvor die Ausstattungsvariante mit an der Außenseite eingelassenem Möbel ausgewählt, muss schließlich die Farbe von dessen Fronttüren bestimmt werden.

Reduzierung der Planungsaufwände

Nachdem man maximal neun Fragen beantwortet hat, ist die Konfiguration abgeschlossen. Die gewählte Zusammenstellung wird inklusive Artikelnummer und Abmessungen aufgeführt. Sie lässt sich zudem als PDF herunterladen. Zugleich kann man per Knopfdruck die unverbindliche Preisempfehlung für die konfigurierte Lösung oder eine weiterführende Beratung anfragen. Ebenso gelangt man mit einem Klick zur Fachhändlersuche. „So machen wir es Badplanern, Sanitärprofis, Innenarchitekten und Architekten denkbar einfach, die Duschplatzlösung zusammenzustellen, die ideal zu ihrem jeweiligen Projekt und den Wünschen ihrer Kunden passt“, betont Christopher Tattersall. „Aber auch Endverbraucher können sich so bequem ihren Wunschduschplatz konfigurieren und mit dem Ergebnis zu ihrem SHK-Handwerksbetrieb gehen, um über die Umsetzung zu sprechen.“ Diese gelingt umso einfacher, als das neuartige Rahmenprofil von Hüppe Sphere dank seines Verstellbereichs von bis zu 60 bzw. 80 Millimetern die flexible Anpassung an unterschiedliche räumliche Gegebenheiten erlaubt, sodass anders als bei herkömmlichen Duschabtrennungen Maßanfertigungen in der Regel nicht nötig sind.

Hüppe Sphere wurde 2025 mit dem „German Innovation Award“ und dem „Red Dot Award: Product Design“ ausgezeichnet.