Das Produktsortiment des innovativen Traditionsunternehmens Hüppe (www.hueppe.com), das 1966 als Pionier in Europa Duschabtrennungen auf den Markt gebracht hat, bietet für die individuelle Gestaltung des Duschplatzes alles, was für hochwertige Komplettlösungen mit hohem Designanspruch nötig ist. Dazu gehören seit 25 Jahren auch Mineralguss-Duschwannen aus eigener Produktion. „Der große Vorteil ist, dass alle wesentlichen Gestaltungselemente von der Duschabtrennung über Rückwände und Duschaccessoires bis hin zur Duschwanne aus einer Hand kommen und optimal aufeinander abgestimmt sind“, erklärt Christopher Tattersall, Leiter Produktmanagement und Entwicklung bei Hüppe. „So ist immer für einen perfekten Gesamteindruck gesorgt – ein echtes Plus für Verbraucherinnen und Verbraucher.“

Top-Qualität „Made in Germany“

Dies gilt erst recht, da Hüppe seine Duschwannen in seinem Stammwerk in Bad Zwischenahn selbst herstellt. Dort stellen Hightech-Produktionsanlagen im Zusammenspiel mit dem Know-how und der langjährigen Erfahrung der Hüppe Duschplatzspezialisten sicher, dass die Wannen höchsten Qualitätsansprüchen genügen, wie sie in aller Welt mit dem Label „Made in Germany“ verbunden werden. So nutzt der Ammerländer Hersteller etwa einen speziellen Verbundwerkstoff aus verschiedenen hochwertigen Naturstein-Materialien und aus einer relativ geringen Menge Harz. Er macht die Wannen besonders stabil. Ein spezieller Gelcoat, mit der die Wannen zusätzlich überzogen werden, verleiht der Wannenoberfläche ihre Robustheit und Beständigkeit. Aufwändige Produkttests – dazu gehört unter anderem ein Sandsack-Falltest – tragen dazu bei, dass jedes Duschwannen-Format formstabil, robust und verwindungssteif ist. Dies reduziert die Gefahr, dass nach der Installation um die Duschwanne herum Fugenrisse auftreten, auf ein Minimum.

Perfekt integriert: Bei bodengleichem Einbau wird die Duschwanne Hüppe EasyFlat aus hochwertigem Mineralguss, ausgezeichnet mit dem „German Design Award“, eins mit der Umgebung. Dazu trägt auch bei, dass sich der Ablauf aus demselben Material nahtlos in die Wanne einfügt. © Hüppe GmbH

Die wärmespeichernden Eigenschaften der Natursteinmaterialien – insbesondere von Quarzkies – sorgen zusammen mit dem Gelcoat dafür, dass die Fläche die Raumtemperatur annimmt. „Beim Betreten einer Hüppe Dusche bekommt daher niemand kalte Füße“, betont Produktchef Tattersall. Neben dieser angenehm warmen Haptik überzeugen Hüppe Duschwannen überdies durch ihre UV-Beständigkeit, rutschfeste und geräuscharme Oberflächen, eine Formensprache, die ästhetisch anspricht, und ein Höchstmaß an Komfort. Zudem sind sie besonders pflegeleicht.

Vielfältiges Angebot

Das Duschwannensortiment von Hüppe umfasst derzeit drei Produktlinien: Purano, EasyStep und EasyFlat. Zusammen sind sie in über 130 Größen und natürlich auf Maß zugeschnitten erhältlich. „Hüppe passt immer. Dies gilt auch für unsere Duschwannen, weil wir für jede Raumsituation eine passgenaue Lösung anfertigen“, sagt Christopher Tattersall.

Hinzu kommt, dass alle Modelle der Serie Hüppe EasyFlat in unterschiedlichen Farbtönen zur Verfügung stehen. So hat man die Wahl zwischen glänzendem Weiß sowie den matten Tönen Grau, Anthrazit, Beige und Weiß, um den Duschplatz farblich perfekt aufeinander abgestimmt zu gestalten. „Derart kann man in Kombination mit unseren Abtrennungen und unseren EasyStyle Rückwänden dem Duschplatz eine ganz persönliche Note verleihen und seine Traumdusche Wirklichkeit werden lassen“, sagt Christopher Tattersall.

Easy Bathroom

Hüppe Duschwannen können aufgrund ihrer hochfesten Materialeigenschaften direkt auf den ebenen Boden aufgelegt oder bodengleich in ihn eingelassen werden. Danach kann bis dicht an den Rand der Duschwanne gefliest werden, wobei eine drei Millimeter schmale Dehnungsfuge rund um die Wanne belassen werden sollte. Mit EasyFlat und EasyStep ist eine barrierefreie Montage gemäß DIN 18040-2 problemlos möglich, sodass ältere oder in ihrer Beweglichkeit eingeschränkte Menschen ohne Mühen die Duschwanne betreten oder mit einem Rollstuhl befahren können.

Hüppe Duschwannen eignen sich aber auch für verschiedene Montagesysteme. Dafür bietet Hüppe das für jede Einbausituation passende Zubehör, unter anderem flexible Fußgestelle, Siphons in verschiedenen Größen und perfekt abgestimmte Abdichtungssysteme, die zertifiziert und konform mit dem allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) sind.

Jubiläums-Aktion für das SHK-Handwerk

Aus Anlass des 25-jährigen Jubiläums der Duschwannenfertigung „Made in Germany“ gewährt der Duschplatzspezialist aus Bad Zwischenahn auf das Flaggschiff in seinem Wannensortiment einen Sonderrabatt. Bis zum Jahresende kann jeder Sanitärhandwerksbetrieb in Deutschland über einen Großhändler seiner Wahl ein Testprodukt aus der Modellreihe Hüppe EasyFlat – egal in welcher Größe und in welcher der fünf verfügbaren Farben – mit einem einmaligen Preisnachlass von zehn Prozent auf den Verkaufspreis des jeweiligen Unternehmens des Fachgroßhandels bestellen.