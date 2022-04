Pressemeldung

Bei der Planung des Badbereiches geben die Räumlichkeiten oft den Vorstellungen und Wünschen des perfekten Duschbereiches einen Rahmen. Vor allem in urbanen Altbauten sind Schlauchbäder keine Seltenheit, hier lohnt es sich die Raumsituation aus anderen Perspektiven zu betrachten und das Potenzial des kleinen Badezimmers auszuschöpfen. HÜPPE bietet optimale Lösungen, unter anderem mit den Design pure Schwingfalttüren mit festem Segment als U-Kabine. Sie bilden beim Duschen eine voll-ständig geschlossene Kabine und ziehen sich dezent zurück, wenn sie nicht benötigt werden. Sie werden einfach an die Wand geklappt und schon ist die Dusche kein Hindernis mehr im Bad. Egal ob als Black Edition, White Edition oder als klassisch silber matt / hochglanz - die Lösung von HÜPPE fügt sich in Ihrem Leben ein. Durch die Nutzung des HÜPPE Select+ Ablagesystems können des Weiteren raumsparende Lösungen für jede Badsituation geschaffen werden.

Erfahren Sie hier mehr zur Serie Design pure