Mit einer HÜPPE Duschfläche holen Sie sich ein unverwechselbares Stück Natur in Ihr Bad. Für die Herstellung verwenden wir Natursteinmaterial aus überwiegend Quarzsand und Gesteinsmehl, das mit einer besonderen Gelcoat-Oberfläche überzogen wird. Durch die Kombination dieser exklusiven Materialien sind HÜPPE Duschflächen angenehm warm und sanft zu begehen. Hohe Festigkeit, robustes Material und leichte Reinigung stehen bereits bei der Produktentwicklung unserer Duschflächen an erster Stelle. Für ein Maximum an Qualität und ein lebenslanges Duschvergnügen. Egal ob bodengleich eingelassen oder auf einem verfliesten Sockel stehend, HÜPPE bietet Ihnen für jede Einbausituation die richtige Lösung. Für noch mehr Sicherheit können alle HÜPPE Duschflächen in rutschfester Ausführung bestellt werden.

