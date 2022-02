Pressemeldung

Die HÜPPE Duschfl­ächen sind ein unverwechselbares Stück Natur in jedem Bad. Für die Herstellung wird ein Natursteinmaterial aus überwiegend Quarzsand und Gesteinsmehl, das mit einer besonderen Gelcoat Oberfl­äche überzogen wird. Durch die Kombination dieser exklusiven Materialien sind HÜPPE Duschfl­ächen angenehm warm und sanft zu begehen. Hohe Festigkeit, robustes Material und leichte Reinigung stehen bereits bei der Produktentwicklung unserer Dusch­flächen an erster Stelle. Für ein Maximum an Qualität und ein lebenslanges Duschvergnügen.



Für einen modernen Design-Trend sorgt die HÜPPE EasyFlat. Puristisch und geradlinig setzt die Duschwanne jedes Bad in Szene. Stilvolles Highlight: Die äußerst flache Duschfläche ist mit einer vollkommen planen Ablaufabdeckung ausgestattet. Mit Hilfe eines barrierefreien Zugangs mit höchstem Komfort, wirkt das Bad optisch gleich viel größer!







Die HÜPPE EasyStep ist super­flach und damit barrierefrei. Sie kommt ohne Duschbereichsvertiefung aus und begeistert so mit ihrem ­flachen Einstieg. Für jede denkbare Einbausituation wird die HÜPPE EasyStep auf Wunsch auch auf Maß gefertigt. Bei der Ablaufgarnitur setzen wir auf Vielfalt. Wählen Sie zwischen einem Ablaufdeckel aus Chrom und drei weiteren Designs und Farben.





In ihrer Form auf das Wesentliche reduziert, in ihren Eigenschaften vielseitig überzeugend: Das ist unser Erfolgsmodell, die HÜPPE Purano. Serienmäßig ist die Dusch­fläche mit einer rutschhemmenden Oberfl­äche ausgestattet. Diese ist kaum sichtbar und besonders leicht zu reinigen. Die dezente Duschbereichsvertiefung gibt jeder Dusche das gewisse Etwas und hält größere Wassermengen gekonnt zurück.



