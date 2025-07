„Das Sanitärfachhandwerk und die verschiedenen Akteure im Projektgeschäft sind im deutschen Markt unsere Fokuszielgruppen. Daher freue ich mich sehr, dass unseren Außendienst jetzt Vertriebsprofis verstärken, die in ihrer bisherigen Laufbahn ausgiebig Erfahrung in der Zusammenarbeit mit SHK-Handwerkern und Projektentwicklern gesammelt haben“, erklärt Axel Stoiber, Geschäftsführer der deutschen Vertriebsgesellschaft von Duschplatzspezialist Hüppe (www.hueppe.com). Gleich drei neue Mitarbeiter konnte er zum 1. März in seinem Vertriebsteam begrüßen: Fabian Reichel (27) übernimmt die Gebietsverkaufsleitung Nord-Bayern, Florian Wenzel (43) ist sein Pendant im südlichen Bayern, während Alexander Connor Stoos (27) ab sofort den Projekt-Vertrieb Nord verantwortet. „Damit ist Hüppe seit Jahren endlich auch in Süddeutschland wieder mit kompetenten Ansprechpartnern vor Ort präsent“, freut sich der Chef der Hüppe Deutschland GmbH über die Verstärkung. Mit den drei Neueinstellungen zählt die Hüppe Außendienstmannschaft elf Köpfe. Bis zum Jahresende sollen fünf weitere Stellen besetzt werden. Die Personalsuche läuft dementsprechend auf Hochtouren.

Drei Branchenkenner

Fabian Reichel wechselt von Ideal Standard zu Hüppe. Als Gebietsverkaufsleiter hat der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann, der zudem noch ein Bachelor-Studium zum „Professional of Trade & Commerce (Fachmann für Handel und Gewerbe)“ absolviert hat, dort seit 2021 Kunden aus dem Sanitärfachhandwerk und -handel betreut. Vorangegangen waren Stationen als Ausstellungsberater und technischer Außendienstmitarbeiter bei der Hassmann KG sowie im Vertrieb der Hilti Deutschland GmbH. Sein neuer Kollege in Süd-Bayern, Florian Wenzel, war zuletzt als Gebietsverkaufsleiter für LG Electronics tätig, nachdem er zuvor von 2017 bis 2022 für die deutsche Vertriebsgesellschaft von Grohe als Gebietsleiter Handwerk vor allem im Allgäu und in Schwaben im Einsatz gewesen war. Der gelernte Kunst- und Bauglaser verfügt zudem über langjährige Erfahrungen im SHK-Großhandel, wo er von 2007 bis 2017 in verschiedenen Funktionen – zuletzt als Leiter Abholverkauf – für die Konrad Kleiner GmbH & Co. KG in Mindelheim gearbeitet hat. Der gebürtige Hamburger Alexander Connor Stoos hat sich nach seiner Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann im Sommer 2017 erste berufliche Sporen im Fliesenfach- und Baustoffhandel verdient. 2022 ist er in den Außendienst der Burgbad GmbH gewechselt.

„Alle drei bringen das nötige Rüstzeug, die geforderte Expertise und Branchenkenntnis mit, um uns bei der Umsetzung unseres ehrgeizigen Ziels zu unterstützen, die Marke Hüppe bei unseren Partnern in Handwerk und Projektgeschäft wieder zur Nummer 1 zu machen, wenn es um den hochwertigen Duschplatz geht“, so Axel Stoiber.