HÜPPE Design pure: Die Duschkabine für alle Einbausituationen

Die mehrfach preisgekrönte Lifestyle-Serie vereint funktionale und herausragende ästhetische Aspekte einer Dusche. Verschiedene Modellvarianten mit Schwing- und Pendeltüren sowie attraktive Profilfarben bieten eine große Vielfalt und erlauben kreative Lösungen für den Duschbereich. Zudem können alle Modelle barrierefrei oder mit einer dezenten Schwallschutzleiste für erhöhte Dichtigkeit montiert werden. Außerdem verfügen die Duschkabinen der Design pure über das HÜPPE Kedersystem, mit dem sich Türsegmente ohne sichtbare Verschraubungen an der Wand fixieren lassen und zudem ein großzügiger Verstellbereich für den Ausgleich von unebenen Wänden gewährt wird. Auch ein Bohren der Wandleiste vor Ort ist nicht notwendig. Potenzielle Kratzer am Profil und Metallspäne in der Duschwanne werden so von Anfang an ausgeschlossen.

Die Schwingtüren der HÜPPE Design sind mit einem kraftvollem Hebesenkmechanismus ausgestattet. Dieser hebt die Tür beim Öffnen leicht an und sorgt für einen satten Türschluss. Nebenbei beugt diese Funktion dem Verschleiß der unteren Dichtleisten vor.

