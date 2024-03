Duschplatz-Spezialist Hüppe (www.hueppe.com) hat sein bisheriges Partnerprogramm für das Fachhandwerk grundlegend überarbeitet. In der neuen Version besitzt es ab dem 25. März 2024 Gültigkeit. Neu ist vor allem die durchgehende Digitalisierung des HPP-Prämienprogramms. „Dadurch wird es für Handwerksfirmen spürbar einfacher und zeitsparender, sich für den erfolgreichen Absatz hochwertiger Duschabtrennungen, Duschwannen und Wandverkleidungen von Hüppe zu belohnen“, erklärt Axel Stoiber, Vertriebsdirektor der Ammerländer Premiummarke. „Zudem unterstreichen wir damit noch einmal prominent, dass Hüppe längst alles aus einer Hand bietet, was nötig ist, um den kompletten Duschplatz zu gestalten und zum Ort für die besten Momente des Tages zu machen – und das perfekt aufeinander abgestimmt.“

Belohnung für gute Leistungen

Die Mechanik hinter dem Hüppe Partnerprogramm ist dabei denkbar einfach. Die Inhaber von Fachhandwerksbetrieben oder selbständige Handwerksmeister, die Gewerke rund um die Dusche im Bad – egal welche – ausführen, können sich einfach online unter hpp-registrierung.hueppe.com anmelden. Sobald die Registrierung bestätigt ist, haben sie Zugang zur Partner-Website und zum virtuellen Prämienshop. Die Erfassung und Gutschrift der Prämienpunkte erfolgt dabei anders als bisher rein digital. Dazu muss lediglich mit Smartphone oder Tablet der QR-Code gescannt werden, der sich auf jedem neu bestellten Hüppe Markenprodukt der Kategorien Abtrennung, Duschwanne oder Wandverkleidung befindet. „Auf diese Weise möchten wir Danke für Treue und gute Leistungen sagen. Denn für uns steht das Wir im Mittelpunkt. Zugleich eröffnen wir unserem Partner im Fachhandwerk damit auch die Möglichkeit, den Dank an sein Team oder einzelne Mitarbeitende weiterzugeben“, betont Vertriebschef Stoiber. Dies gilt umso mehr, als mit wachsendem Verkaufserfolg die Prämienauswahl zunimmt. Diese umfasst spannende Produkte aus unterschiedlichen Bereichen oder Gutscheine für Kurz-Urlaube in ausgewählten Destinationen. „In naher Zukunft werden wir auch noch verschiedene gemeinsame Teamevents in das Angebot mit aufnehmen“, kündigt Axel Stoiber an.

HPP+: gemeinsam wachsen

Eine weitere Neuerung ist zudem, dass die Neuauflage des Partnerprogramms ambitionierten und zukunftsorientierten Handwerksunternehmerinnen und -unternehmern die Möglichkeit eröffnet, sich für das Hüppe Partnerprogramm Plus (HPP+) zu qualifizieren. „Dessen Ziel ist eine intensive Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit solchen Betrieben im Handwerk, die dafür aufgestellt sind, gemeinsam mit uns zu wachsen“, so Axel Stoiber. „Ihnen bieten wir exklusive Vorteile, damit sie sich zu den Top-Duschplatzexperten in ihrer jeweiligen Region entwickeln können.“ Dazu gehören unter anderem eine besonders enge Betreuung durch den Hüppe Innendienst, ein kurzer Draht zum Technikteam, das beispielsweise per Profi-Videochat bei Fragen auf der Baustelle unterstützt, die Kennzeichnung als Vorzugspartner in der Online-Händlersuche auf der Hüppe Website, eigene Produkt- und Vermarktungsschulungen in der Hüppe Academy oder mit dem Hüppe Product Information Truck (PIT) vor Ort sowie regelmäßige Verkaufsaktionen, für die es zusätzliche Prämienpunkte gibt.