Die Hüppe GmbH (www.hueppe.com) mit Stammsitz in Bad Zwischenahn hat zwei zentrale Positionen in ihrem Management neu besetzt. Mit Wirkung zum 1. November haben beim renommierten Spezialisten für den Duschplatz Axel Stoiber (46) die Leitung des Vertriebs und Christopher Tattersall (42) die Verantwortung für das Produktmanagement und den Entwicklungsbereich übernommen. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Axel und Chris zwei branchenerfahrene Profis für diese Leitungsaufgaben gewonnen haben, die von großer Bedeutung für die künftige Ausrichtung von Hüppe sind“, hebt Hüppe Geschäftsführer Julian Henco hervor. „Aus unserer früheren Zusammenarbeit weiß ich, dass Axel den Sanitärmarkt und die Bedürfnisse unserer Partner in Handel und Handwerk wie kein Zweiter kennt. Chris hat als Produktmanager bereits seit 2017 die Entwicklung neuer Hüppe Dusch- und Wannensysteme maßgeblich vorangetrieben.“

Für die Marke begeistern

Axel Stoiber wechselt vom Sauerländer Armaturenhersteller Kludi, wo er seit 2018 verschiedene Führungspositionen im Vertrieb – zuletzt die des Geschäftsleiters Vertrieb Deutschland – innegehabt hat, zu Hüppe. Zuvor war der Oberbayer knapp acht Jahre im Vertrieb der deutschen Niederlassung von Grohe tätig gewesen. „Hüppe ist eine spannende Marke, die mit ihrer Verbindung von Tradition und Innovation großes Potenzial besitzt“, so Axel Stoiber. „Der Aufgabe, mit meinem Team Kunden in Handwerk, Handel und Projektgeschäft für Hüppe zu begeistern, sehe ich mit großer Freude entgegen.“

Verantwortung für den Innovationsprozess

Der aus Manchester in England stammende Christopher Tattersall hat Industriedesign studiert. Nach fünf Jahren im Keramikbereich bei Villeroy & Boch kam er 2017 zu Hüppe, wo er als Produktmanager hauptsächlich für Duschabtrennungen und -wannen zuständig war. In der neu geschaffenen Position, die Produktmanagement und Entwicklung eng miteinander verzahnt, übernimmt der Diplom-Designer die Verantwortung für den gesamten Innovationsprozess des mittelständischen Unternehmens. „Ich freue mich sehr darauf, zusammen mit meinem Team all unsere Ideen, wie wir den Bedürfnissen der Menschen künftig noch besser Rechnung tragen können, in großartige, wegweisende Produkte für die Dusche zu verwandeln“, erklärt Christopher Tattersall. „Gemeinsam können wir hier sehr viel erreichen.“