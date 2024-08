„Ich freue mich ungemein darauf, zusammen mit den jeweiligen Länder-Teams für eine Marke mit so viel Potenzial und einem so überzeugenden Produktangebot wie Hüppe den Markt zu bereiten“, betont Gregory Crouzeix. Der 49-jährige Franzose leitet ab dem 1. September 2024 als Sales Director den internationalen Vertrieb und als Geschäftsführer die französische Vertriebsgesellschaft des Ammerländer Duschplatzspezialisten. © Hüppe GmbH

„Knapp zwei Drittel unseres Umsatzes entfallen auf unser internationales Geschäft. Diesen Anteil möchten wir mittelfristig Schritt für Schritt ausbauen und Hüppe zu alter Stärke in unseren größten Exportmärkten zurückführen – bei gleichzeitigem Wachstum in Deutschland, Österreich und der Schweiz“, erklärt Julian Henco, der Vorsitzende der Geschäftsführung beim renommierten Duschplatzspezialisten Hüppe (www.hueppe.com). Zu diesem Zweck stellt der Sanitärhersteller aus Bad Zwischenahn seinen internationalen Vertrieb strategisch, organisatorisch und personell neu auf. Die Verantwortung für das Geschäft jenseits des deutschsprachigen Raums übernimmt ab dem 1. September 2024 Gregory Crouzeix. Der 49-jährige Franzose wird zugleich Geschäftsführer der französischen Hüppe Niederlassung. „Mit Gregory konnten wir einen international sehr erfahrenen Vertriebsprofi und Manager, der sich zudem in der europäischen und asiatischen Sanitärbranche bestens auskennt, für Hüppe begeistern“, freut sich Hüppe Chef Henco. „Er hat unter Beweis gestellt, wie man Wachstumsstrategien für internationale Märkte entwickelt und erfolgreich umsetzt. Mit seinem umfassenden Know-how und seinen strategischen Kompetenzen wird er uns neue Impulse für die internationale Marktbearbeitung geben.“

In internationalen Sanitärmärkten zuhause

Der aus der Auvergne stammende Crouzeix kommt von der Nice Group, einem in Italien ansässigen Hersteller von Smart-Home-Lösungen, dessen Geschäfte er seit 2023 geführt hat, zu Hüppe. Vorangegangen waren leitende Positionen im Vertrieb des Armaturen- und Brausenherstellers Hansgrohe, unter anderem als Leiter der Marktregionen Nord und Osteuropa sowie Asien Pazifik. Zweieinhalb Jahre hat er zudem als Geschäftsführer die Hansgrohe Niederlassung für Südostasien mit Sitz in Singapur geleitet. Erste berufliche Erfahrungen hatte der studierte Betriebswirt mit einem Masterabschluss in Marketing und Projektmanagement als Produkt- und Marketingmanager in den Frankreich-Niederlassungen von TDK und Kärcher gesammelt, bevor er 2009 in die Sanitärbranche gewechselt ist. „Ich freue mich ungemein darauf, zusammen mit den jeweiligen Länder-Teams für eine Marke mit so viel Potenzial und einem so überzeugenden Produktangebot wie Hüppe den Markt zu bereiten“, betont Gregory Crouzeix. „Zunächst gilt es aber, mit einer sorgfältigen Analyse der Marktsituation und der Kundenbedürfnisse eine solide Grundlage zu legen und die strategische Neuausrichtung unseres internationalen Vertriebs daran auszurichten. Dies habe ich mir für meine ersten 100 Tage bei Hüppe vorgenommen.“

Hüppe ist in Belgien, Frankreich, den Niederlanden, Polen, Tschechien und der Türkei mit eigenen Gesellschaften vertreten. In weiteren Märkten mit Schwerpunkt in Europa und Asien vermarkten und vertreiben Importeure Hüppe Lösungen rund um den hochwertigen Duschplatz.