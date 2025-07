Für die Leitung der beiden wichtigen Verkaufsregionen Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen hat die Hüppe Deutschland GmbH zwei Bad- und Vertriebsprofis gewonnen, die seit dem 1. Mai die Gebietsverantwortung für die beiden bevölkerungsstarken Bundesländer innehaben. „Mit Maria Cannizzaro und Dennis Molz bauen wir unsere Vertriebspower weiter aus“, freut sich Axel Stoiber, Geschäftsführer der deutschen Vertriebsgesellschaft von Duschplatzspezialist Hüppe (www.hueppe.com), über den Zuwachs für sein Team. „Beide sind seit Langem in der Sanitärbranche tätig und verfügen über das nötige Know-how, um unsere Fachpartner in Handel und Handwerk exzellent zu betreuen.“ Mit den beiden Neuzugängen zählt die Hüppe Außendienstmannschaft inzwischen 13 Mitarbeitende. „Im Juni und Juli werden zwei weitere Kollegen zu uns stoßen“, kündigt der Hüppe Deutschlandchef an. Insgesamt soll der Vertriebsaußendienst bis zum Jahresende auf 16 Stellen anwachsen.

Große Erfahrung in der Kundenbetreuung

Maria Cannizzaro wechselt nach 27 Jahren im SHK-Großhandel zu Hüppe. Am Stammsitz der Gebrüder Lotter KG in Ludwigsburg war die 47-Jährige zuletzt seit Juni 2021 als stellvertretende Ausstellungsleiterin vor allem für die Bäder-Welten zuständig. Darüber hinaus war die gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau, die sich zur geprüften Wirtschaftsfach- und Betriebswirtin weiterqualifiziert hat, freiberuflich an der Handwerkskammer Stuttgart und an verschiedenen Bildungseinrichtungen als Dozentin für Meister, Fach- und Betriebswirte tätig. Dabei hat die gebürtige Sizilianerin unter anderem von ihr konzipierte Seminare zu Kundenkommunikation, Kundenbetreuung sowie Verkauf geleitet und Handwerksbetriebe bei der Projektumsetzung begleitet.

Dennis Molz kommt vom Hersteller von Systemlösungen für Bäder und Nassräume Wedi zum Duschplatzspezialisten. Dort war der 33-jährige Westfale nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann zunächst im Innendienst der Projektabteilung beschäftigt gewesen, bevor er im Rahmen eines Dualen Studiums der Betriebswirtschaftslehre mit der Fachrichtung „Bau, Haustechnik, Elektro“ verschiedene Abteilungen des Emsdettener Unternehmens durchlaufen hat. Nach erfolgreichem Studienabschluss absolvierte er ein Traineeprogramm, um im Anschluss im Wedi Außendienst zunächst als Objektberater Norddeutschland, dann seit 2021 als Fachberater Niedersachsen Kunden aus Handel, Handwerk und Projektgeschäft zu beraten und zu betreuen.

Erste Wahl

„Mit Maria und Dennis sind wir bestens aufgestellt, um auch in Baden-Württemberg und in Nordrhein-Westfalen das Sanitärfachhandwerk und die Akteure im Projektgeschäft stärker in den Fokus unserer Marktbearbeitung zu nehmen“, betont Axel Stoiber. „Bei beiden Zielgruppen gilt es, Hüppe wieder zur Marke der ersten Wahl zu machen, wenn es um den hochwertigen Duschplatz geht.“