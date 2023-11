Die Sanitärmarke HSK Duschkabinenbau steht für höchste Qualität und ein ausgezeichnetes Duscherlebnis. Das bestätigt nun auch der Focus Money Deutschland Test. In der bundesweit größten Markenstudie wurden mehr als 400 Millionen Kundenmeinungen aus dem Internet ausgewertet, um „Deutschlands Beste“ unter rund 4.300 Unternehmen und Marken in über 200 Branchen auszuwählen. Das Besondere an der Studie, die gemeinsam von Focus Money Deutschland Test und dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung durchgeführt wurde: Die Ergebnisse basieren ausschließlich auf der Kundenwahrnehmung. Herangezogen wurden hierzu zehntausende Online-Nachrichten und mehrere Millionen Social-Media-Meldungen. In der Kategorie „Bad- und Sanitärprodukte“ schaffte es der Bad-Spezialist HSK erneut unter die Top 10 der besten Hersteller und wurde dafür mit dem Siegel „Deutschlands Beste“ ausgezeichnet. Auch Joachim Schulte, geschäftsführender Gesellschafter von HSK, freut sich über die Auszeichnung: „Als Partner des Fachhandwerks ist es unser Anspruch, mit hochqualitativen Produkten, einem umfassenden Kundenservice und hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis Menschen glücklich zu machen. Wir sind stolz darauf, dass uns dies so gut gelungen ist. Das Ergebnis treibt uns an, uns weiter zu steigern und zu verbessern.“